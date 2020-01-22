خلال زيارة إسرائيل... بوتين يسلم وسام الشجاعة إلى أقارب بطل انتفاضة "معسكر الموت"

صرح مساعد رئيس الدولة يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، بأنه خلال زيارته لإسرائيل سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل تسليم وسام الشجاعة لأقارب بطل انتفاضة الأسرى في معسكر الموت النازي المسمى بــ"سوبيبور"، ليون فيلدغندلر.

موسكو - سبوتنيك . وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك حدث آخر يتعلق بالحرب العالمية الثانية، إذ يشارك الرئيس فيه أثناء زيارته لإسرائيل وهو حفل تسليم وسام الشجاعة لأقارب بطل انتفاضة الأسرى في معسكر الموت "سوبيبور"، ليون فيلدغندلر".

وكان الرئيس بوتين منح في تموز/يوليو 2019، المواطن البولندي ليون فيلدغندلر، بعد وفاته وسام الشجاعة تكريما لما أبداه من شجاعة وبطولة خلال تنظيم الانتفاضة في معسكر الموت "سوبيبور".

سوبيبور، ذاع صيته بين معسكرات الموت الأخرى التي نصبها النازيون في عموم أوروبا لقتل اليهود والغجر والأسرى السوفييت وغيرهم، حيث كان المعتقل الوحيد الذي انتفض معتقلوه على سجانيهم بين المعسكرات النازية.

ويتم إحياء ذكرى المتمردين، بقيادة الضابط السوفييتي ألكسندر بيتشيرسكي، على مستوى الدولة في كل من روسيا وإسرائيل.

وكان ليو فيلدغندلر، وهو مواطن بولندي من أصل يهودي، أحد مؤسسي التنظيم السري في المعسكر "سوبيبور" وأحد المبادرين في إثارة التمرد في هذا المعسكر، حيث قاد الانتفاضة جنبا إلى جنب مع ألكسندر بيتشيرسكي وفي نهاية الأمر تمكن من الفرار.