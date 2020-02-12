تسجيل
13:43 GMT12 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    سفير روسيا لدى كوريا الشمالية: لا نملك معلومات عن تطوير بيونغ يانغ لسلاح استراتيجي

    © REUTERS / KCNA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104432/77/1044327787.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002121044517262-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A/

    أعلن سفير روسيا لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تملك أي معلومات عن السلاح الاستراتيجي، الذي تستعد بيونغ يانغ للإعلان عنه.

    موسكو - سبوتنيك. وقال ماتسيغورا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، تعليقا على ما أعلن عنه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال جلسة اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مواصلة بلاده لتطوير سلاح استراتيجي من أجل حماية البلاد: "لا نعلم حتى الآن عن أي سلاح يدور الحديث. كوريا الشمالية كأي دولة أخرى تملك كامل الحق في تعزيز قدراتها الدفاعية".

    الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © AP Photo / South Korean Defence Ministry
    كوريا الجنوبية وأمريكا تقلصان مستوى المناورات لتسهيل الحوار مع بيونغ يانغ
    ولفت ماتسيغورا إلى أنه لا يجب اعتبار ما أعلن عنه، كيم جونغ أون، خلال جلسة اللجنة المركزية المذكورة أعلاه أن بلاده ليس لديها سبب للالتزام من جانب واحد، بما تعهدت به، ما لم يكن في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رفضا لوقفها الاختياري لتجاربها النووية.

    وأوضح السفير أن بيونغ يانغ "ليس لديها سبب للالتزام بتعهداتها تجاه إيقاف التجارب النووية، لكنها أيضا ليست في حاجة لإجراء هذه التجارب".

    ونوه ماتسيغورا إلى ما قاله الزعيم الكوري الشمالي، عندما أعلن بأنه "ليس لدى كوريا الشمالية سبب للالتزام من جانب واحد بما تعهدت به ما لم يكن على أساس المعاملة بالمثل". 

    وذكر أن هذه التعهدات تتضمن الوقف الاختياري للتجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، وإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين بتهمة القيام بأعمال عدائية ضد كوريا الشمالية.

    وقال: "بالمعنى الدقيق، لا يجب اعتبار ما أعلن عنه الزعيم الكوري الشمالي إعلانا مباشرا عن التخلي عن الوقف الاختياري الطوعي للتجارب النووية، خاصة، أنه أعلن في السابق أن الاختبارات النووية لا تحمل معنى عمليا، لأنه تم تنفيذ البرنامج العلمي بالكامل. لذلك، يمكن إيضاح الموقف أيضا بهذه الطريقة: ليس لدى بيونغ يانغ أي سبب للالتزام بتعهداتها بوقف التجارب، كما أنها ليست بحاجة إليها".

    كما شدد ماتسيغورا على أن روسيا تأمل ألا يكون هناك المزيد من التجارب النووية بالقرب من إقليمها في الشرق الأقصى.

    واختتم بالقول: "نأمل حقا ألا تكون هناك مثل هذه التجارب الخطيرة بالقرب من الشرق الأقصى الروسي".

    وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أعلن في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، خلال جلسة اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أن بلاده ستواصل تطوير أسلحة استراتيجية حتى يتم إنهاء سياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه كوريا الشمالية، وستقدم قريبا أسلحة استراتيجية جديدة، مؤكدا أن بلاده لن تمتثل من جانب واحد لحظر التجارب النووية حتى تتخذ الولايات المتحدة تدابير الاستجابة، بحسب تقرير كيم جونغ- أون، في الجلسة العامة لحزب العمال الكوري.

    وبدوره أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية تصريحات كوريا الشمالية حول أسلحة جديدة، بأنه يعول على الوفاء بالوعود التي قطعها الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ- أون.

    انظر أيضا:

    بيونغ يانغ: ترامب هنأ كيم بعيد ميلاده لكن لا عودة للمفاوضات
    رئيس كوريا الجنوبية: سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ
    كوريا الجنوبية وأمريكا تقلصان مستوى المناورات لتسهيل الحوار مع بيونغ يانغ
    ماتسيغورا: واشنطن وبيونغ يانغ لم ترفضا الخطة الروسية-الصينية للتسوية في شبه الجزيرة الكورية
    الكلمات الدلالية:
    سلاح نووي, روسيا, كوريا الشمالية, بيونغ يانغ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية بركان ماسايا، على بعد 30 كلم من مانغوا، نيكاراغوا
    السفر والترفيه...الأماكن التي يستهين بها السياح ومنها عربية
    التهاب إدلب
    إدلب تلتهب
    إنفوجرافيك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تعرف على أهم المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك