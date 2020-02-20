تركيا: هناك تقارب مع روسيا في المحادثات بشأن سوريا لكنه ليس على المستوى المطلوب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن هناك تقاربا مع روسيا في المحادثات حول الوضع في سوريا، لكن ليس على المستوى المطلوب، مؤكدا أنه سيتم تكثيف هذه المحادثات بشأن إدلب.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع شبكة "تي آر تي" التركية، إن "هناك بعض التقارب بين تركيا وروسيا في المحادثات بشأن سوريا لكنه ليس على المستوى المطلوب حتى الآن"، مؤكدا تكثيف هذ المحادثات بشأن مدينة إدلب في الأيام المقبلة.

وأضاف أن وزير الخارجية التركي: سنواصل مباحثاتنا مع الجانب الروسي وقد يجري إتصال بين أردوغان وبوتين إذا لزم الأمر

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يتبع...