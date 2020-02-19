مندوب تركيا بالأمم المتحدة: سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب.. ولن ننسحب

قال المندوب التركي بالأمم المتحدة: "سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب، ولن نسحب جنودنا من نقاط المراقبة، ومن يجب عليه الانسحاب لغاية نهاية فبراير/ شباط الجاري هو النظام السوري".