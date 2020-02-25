إيطاليا تعلن وفاة 3 أشخاص جدد بفيروس كورونا

أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا أنجيلو بوريلي، اليوم الثلاثاء، وفاة 3 أشخاص جدد بسبب فيروس كورونا في شمال إيطاليا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض في أوروبا إلى 10.

وقال بوريلي للصحفيين إن "الثلاثة في الثمانينات من العمر وهم من لومباردي أكثر المناطق تضررا بالفيروس في إيطاليا".

وأضاف أن "عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322، غالبيتها في شمال البلاد". بحسب "رويترز".

أكد رئيس بعثة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين، اليوم الثلاثاء، عدم جاهزية العالم لتحول كبير في طريقة انتشار فيروس كورونا القاتل.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

​وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا التي تتسارع فيها معدلات الإصابة.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي أمس إن "على البلدان بذل كل ما في وسعها للاستعداد لجائحة محتملة"، رغم أن المنظمة لا تعتبر أنه تم الوصول إلى هذه النقطة بعد.

وتابع: "الزيادة المفاجئة في الإصابات في إيطاليا وإيران وكوريا، تثير قلقا عميقا". فيما قال مسؤول آخر إن الفيروس قد يستمر لمدة شهور.