وسط نهب وحرق تزامنا مع زيارة ترامب... رئيس وزراء الهند يدعو للهدوء بعد سقوط 24 قتيلا

دعا ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، اليوم الأربعاء، إلى الهدوء بعد اشتباكات استمرت لأيام بين الهندوس والأقلية المسلمة بسبب قانون الجنسية المثير للجدل، في بعض من أسوأ أعمال العنف الطائفية التي تشهدها العاصمة نيودلهي منذ عقود.

ووفقا لمسؤولين في مستشفى، فقد قتل 24 شخصا وأصيب مئات بجروح في أعمال العنف، ويعاني الكثيرون من إصابات بالرصاص وسط عمليات نهب وحرق تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الهند.

وحسب "رويترز" قامت الشرطة وقوات شبه عسكرية بدوريات في الشوارع بأعداد أكبر بكثير اليوم الأربعاء. وبدت بعض المناطق التي شهدت أعمال شغب مهجورة.

وقال مودي: "السلام والتناغم جوهريان لروح الشعب. أناشد شقيقاتي وأشقائي في دلهي الحفاظ على السلام والأخوة في كل الأوقات".

ودعات سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر المعارض إلى استقالة وزير الداخلية أميت شاه المسؤول بشكل مباشر عن فرض القانون والنظام في العاصمة.

A Hindu flag was raised over a mosque in India’s capital after it was set on fire.#DelhiViolence death toll rises to 20, as police are accused of looking the other way while Muslims are targeted. pic.twitter.com/VxiOAWsWza — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 26, 2020

واندلعت الاشتباكات بين آلاف يتظاهرون تأييدا أو احتجاجا على قانون الجنسية الجديد، الذي أقرته حكومة مودي الهندوسية القومية.

ويسهل القانون حصول غير المسلمين من بعض الدول المجاورة التي يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.

ويقول منتقدون إن القانون متحيز ضد المسلمين ويقوض دستور الهند العلماني. ونفى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أي تحيز ضد مسلمي الهند الذين يتجاوز عددهم 180 مليون نسمة.

Wow! @chrislhayes did not hold back his anger tonight: “While President Trump was in India this is what it looked like in Delhi ... violence unleashed on Muslim-majority neighborhoods...police standing by as Muslims were beaten and attacked.” pic.twitter.com/gmoNHQu1SW — Sameera Khan (@Sameera22) February 26, 2020

وطالبت السفارة الأمريكية في نيودلهي الأمريكيين في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء بتوخي الحذر في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الهندوس والأقلية المسلمة في مناطق بالمدينة هذا الأسبوع.

كان العنف قد تفجر بين ألوف المتظاهرين من مؤيدي ومعارضي قانون الجنسية الجديد الذي اقترحته الحكومة القومية الهندوسية برئاسة ناريندرا مودي.