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15:31 GMT08 مارس/ آذار 2020
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    السفينة دايموند برنسيس

    مأساة "دياموند برنسيس" تتكرر مجددا... وأمريكا تسابق الزمن لاحتواء الأزمة

    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    العالم
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (245)
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    أخبر قبطان السفينة السياحية "جراند برنسيس" الركاب بأن الباخرة التي ظهرت إصابات بفيروس كورونا على متنها سترسو في ميناء أوكلاند، كاليفورنيا، بعدما كان من المقرر بقاؤهم لمدة يوم آخر في عرض البحر.

    وفي تسجيل صوتي نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، قال القبطان جون سميث إنه من المتوقع وصول السفينة التي تحمل أكثر من 3500 شخص من 54 دولة إلى أوكلاند غدًا الاثنين، مضيفًا: " تم التوصل إلى اتفاق لجلب سفينتنا إلى ميناء أوكلاند، وبعد ذلك سنبدأ عملية النزول التي ستستغرق عدة أيام وفقًا لما حددته السلطات".

    وأضاف سميث أن الركاب الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي أو الاستشفاء سوف يذهبون إلى مرافق الرعاية الصحية في كاليفورنيا، في حين أن سكان الولاية الذين لا يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة سيذهبون إلى منشأة عزل تديرها الحكومة الفيدرالية داخل كاليفورنيا للاختبار والعزل.

    سيارات الطوارئ أمام السفينة السياحية باليابان
    © AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
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    من المقرر أيضًا نقل الركاب الأمريكيين من ولايات أخرى من قبل الحكومة الفيدرالية إلى مرافق طبية في ولايات أخرى، كما سيتم عزل أفراد الطاقم ومعالجتهم على متن السفينة نفسها. وقال سميث إن المعلومات التي حصل عليها لم تتضمن أي تفاصيل حول ما سيحدث للركاب من الدول الأخرى.

    ومنعت السفينة "جراند برنسيس" من الرسو في سان فرانسيسكو وسط أدلة على أن السفينة كانت أرضًا خصبة لمجموعة من ما يقرب من 20 إصابة بالفيروس الجديد وأدت إلى وفاة واحدة على الأقل بعد رحلة سابقة.

    في الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 19، وكان جميع الضحايا باستثناء ثلاثة في ولاية واشنطن.و تضخم عدد الإصابات إلى أكثر من 400، منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتحصن الركاب على متن السفينة في غرفهم.

    وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، وسُجلت نحو 6 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

    © REUTERS / JON NAZCA
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    وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين. كما أوقف عدد من الدول الرحلات الجوية بينها وبين إيران وإيطاليا وكورويا الجنوبية وبعض المناطق في الصين.

    وتعيد "جراند برانسيس" إلى الأذهان ما حدث مع سفينة "دياموند برنسيس" التي سجلت نحو 700 إصابة بالفيروس الجديد و8 وفيات، وقبل ذلك رفضت عدة بلدان استقباله خشية نقل الفيروس إلى أراضيها، قبل أن ترسو في ميناء ياباني.

    انطلقت رحلة "دايموند برنسيس" التي كان من المفترض استمرارها 29 يومًا من سنغافورة إلى يوكوهاما في السادس من يناير/ كانون الثاني، لكن تم احتجازها بمجرد وصولها إلى المدينة اليابانية في الثالث من فبراير/ شباط عقب التأكد من إصابة راكب مسن من هونغ كونغ.

    طُلب من المسافرين الذين لم يتم تشخيصهم كمصابين بالفيروس، البقاء في مقصوراتهم، باستثناء الخروج إلى سطح السفينة لاستنشاق الهواء النقي، حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المقررة في التاسع عشر من فبراير/ شباط.

    وتم إجلاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض إلى منشآت طبية. وأعلنت السلطات الصحية عزمها نقل كبار السن وذوي الظروف الصحية الخاصة من السفينة حتى لو تبين عدم إصابتهم.

    شكك بعض الخبراء في حكمة ترك الركاب وأفراد الطاقم قرب الحجر الصحي على متن السفينة، بدلًا من نقلهم إلى منشآت متخصصة على البر.

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    © Sputnik . Илья Питалев
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    وقال مدير مركز "ستانلي هو" للأمراض الناشئة عن العدوى في هونغ كونغ، ديفيد شو تشيونغ هوي:

    من الناحية المثالية، يجب عزل أعضاء الطاقم والركاب في معسكرات. إن ما حدث على متن هذه السفينة يتناسب مع مفهوم التفشي.

    يتم أيضًا انتقاد السلطات اليابانية لعدم اختبار كل من كانوا على متن السفينة من البداية، بعد الادعاء بأنهم لا يملكون الموارد اللازمة لكل الركاب. بحلول الخميس الماضي قال مسؤولو الصحة إنهم سيختبرون ألف شخص يوميًا.

    أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الجمعة، إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية "جراند برنسيس" بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة.

    وقال بنس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض:

    السفينة السياحية غراند برنسيس الراسية قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا منذ ليلة الأربعاء، أظهرت التحاليل إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا"، مؤكدا أن صحة الأمريكين وسلامتهم في أول أولوياتنا.

    وأضاف نائب الرئيس الأمريكي إنه جرى فحص 46 شخصا على متن السفينة، كان من بينهم 21 مصابين بالفيروس، و24 شخصا كانت نتائجهم سلبية وواحدة غير حاسمة.

    وتابع: "من بين الأشخاص الـ 2 الذين ثبتت إصابتهم، كان 19 من أفراد الطاقم واثنان من الركاب"، مؤكدا: "أفراد الطاقم من المحتمل أن يخضعوا للحجر الصحي على متن السفينة، وسنختبر كل شخص على متنها".

    الموضوع:
    فيروس كورونا (245)

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, وباء, فيروس كورونا
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