فرنسا تسجل أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت فرنسا خلال 24 ساعة مضت أكثر من 600 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات الـ 13 ألف حالة.

باريس- سبوتنيك. وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي إن "المستشفيات سجلت 353 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8943 ، أما دور رعاية المسنين فسجلت 290 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 4889".

وأعلن سالومون عن "تسجيل 3014 حالة إصابة جديدة بالفيروس تم إحصاؤها في المستشفيات، ليصل إجمالي المصابين في المستشفيات إلى أكثر من 90 ألف".

وعن الفئات العمرية للمتوفين قال سالومون إن" 81% من المتوفين يبلغ عمرهم أكثر من 70 عام",

ولليوم الثاني على التوالي قال سالومون إن الأرقام المتعلقة بعدد الوافدين الجدد اإلى العناية المركزة تُظهر تحسناً طفيفاً في الوضع لكنه حذّر في نفس الوقت معتبراً أن الوباء ما زال منتشراً في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و725 ألف إصابة، ونحو 106 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 391 ألفا.