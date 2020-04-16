البيت الأبيض: قادة مجموعة "السبع" يدعون إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية

دعا قادة مجموعة الدول "السبع" الكبار، مساء اليوم الخميس، إلى إصلاح منظمة الصحة العالمية.

وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض أعلن اليوم أن قادة دول مجموعة السبع أبدوا تأييدهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتقاده الحاد لمنظمة الصحة العالمية، ودعوا إلى إصلاح الهيئة الأممية، وإلى إجراء "مراجعة شاملة" لمنظومتها.

وأكد بيان للرئاسة الأمريكية عقب انتهاء الاجتماع أن القادة أقروا بأن دول مجموعة السبع تسهم سنويا بأكثر من مليار دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية، وتركّزت غالبية النقاشات على انعدام الشفافية وسوء إدارة المنظمة المزمن للجائحة"، فيما دعوا إلى عملية مراجعة شاملة وإصلاح للمنظمة.

واتفق قادة مجموعة السبع على تنسيق إحياء اقتصاداتهم بعد فيروس كورونا، وضمان "سلاسل توريد موثوقة" في المستقبل، فيما كلف القادة وزراءهم بالعمل لإعداد جميع اقتصادات مجموعة السبع لاستئناف أنشطتها بأمان، وعلى أساس من شأنه أن يسمح لدول المجموعة استئناف تحقيق النمو الاقتصادي من خلال أنظمة صحية أكثر مرونة.

وتضم مجموعة السبع الكبار إلى جانب الولايات المتحدة، كلا من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ويشار إلى أن ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، مليوني مصاب، بينهم أكثر من 134 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من نصف مليون شخص.