هل أثرت خطة ترامب الجديدة في هبوط أسعار النفط وما علاقة الصين؟

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأنه على إثر ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم، لتتخلى عن مكاسب مبكرة.

وانخفض خام برنت عشر سنتات، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 27.72 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بينما هوى الخام الأمريكي للتسليم في مايو/أيار 1.54 دولار أو 7.8 بالمئة إلى 18.33 دولار. وانخفض عقد تسليم يونيو/حزيران الأكثر نشاطا ثلاث سنتات، أو 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولار.

وعلى ضوء تراجع اقتصاد الصين بفعل بيانات أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.8 بالمئة، على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وهو أول انخفاض فصلي منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية في 1992.

ونشرت البيانات بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من ثلاث مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة.

وهوى معدل الاستهلاك اليومي للمصافي من النفط الخام بالصين لأدنى مستوى في 15 شهرا، مع إبقاء المصافي الحكومية على تخفيضات كبيرة للإنتاج، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي مع بدء البلاد في تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يوميا بعد انهيار اتفاق سابق بشأن الإمدادات.