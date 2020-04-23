حارب في فيتنام ومات وحيدا في المستشفى... كورونا يقتل شقيق مرشحة سابقة لرئاسة أمريكا

أعلنت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، في بيان اليوم الخميس، أن شقيقها الأكبر دون ريد مات بسبب فيروس كورونا عن عمر ناهز 86 عامًا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت وارن عبر تويتر "أخي الأكبر دون ريد مات من فيروس كورونا مساء الثلاثاء... كان ساحرًا ومضحكًا، قائدًا طبيعيًا".

وأشارت وارن إلى أن شقيقها الأكبر كان يخدم في سلاح الجو الأمريكي وأمضى نحو خمس سنوات ونصف في الخدمة القتالية في حرب فيتنام.

وقالت إنه "من الصعب معرفة أن شقيقها مات بمفرده في المستشفى مع عدم وجود عائلة إلى جانبه ودون جنازة لعائلته وأصدقائه ليحزنوا معا".

وحتى يوم الخميس، أكدت الولايات المتحدة أكثر من 843،600 إصابة بـ "كوفيد - 19" وأكثر من 46،800 حالة وفاة سببها المرض، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

وإليزابيث آن وارن سياسية أمريكية وأكاديمية سابقة، تشغل منذ عام 2013 منصب السيناتور الأقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020

وكانت سابقًا أستاذة في كلية الحقوق مختصة في قوانين الإفلاس. وكونها سياسية تقدمية وعضوًا في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ركزت وارن على حماية المستهلك، وتساوي الفرص الاقتصادية، وشبكة الأمان الاجتماعي أثناء عملها في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وارن أيضًا كانت مرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، لكنها انسحبت الشهر الماضي.