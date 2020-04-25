تسجيل
20:38 GMT25 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    على جزيرة هيدرا اليونانية لا توجد سيارات أو دراجات نارية أو بخارية. السكان هنا يركبون على ظهور الخيل والحمير والبغال والدراجات. المركبات الآلية الوحيدة هي شاحنات القمامة.

    الملاذ الآمن... كيف أفلتت هذه الجزيرة من جائحة كورونا؟

    © CC BY 2.0 / Dronepicr / Castle of Kavos Hydra Harbor
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (23)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104295/44/1042954447_2:0:3643:2048_1200x675_80_0_0_398b8858c144bc6f56bd249246eed9c5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004251045276200-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    رغم أن تركيا أصبحت إحدى أكثر بلدان العالم تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تجاوز عدد المصابين بها 107 آلاف مصاب، ومع مخاوف خبراء من تحولها إلى "بقعة ساخنة" لتفشي الوباء، فإن واحدة من أكثر المناطق حظًا في مواجهة الجائحة كانت تركية.

    مع تفشي الوباء حول العالم، أضطرت الحكومات والمجتمعات لتطبيق إجراءات للعزل والتباعد الاجتماعي، الأمر الذي حول الكثير من المدن إلى مدن أشباح. في الوقت نفسه كان سكان جزيرة مادا التركية بمنأى عن مرض "كوفيد 19".

    متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020
    © Sputnik . Russian Defence Ministry
    الصين تلغي عشرات التجارب المتعلقة بأدوية كورونا لقلة المصابين

    جزيرة "مادا" التي تقع في بحيرة "بك شهر"، وتتبع إداريًا قضاء شرقي قره آغاج بولاية إسبارطة جنوبي غربي تركيا، كانت محظوظة كفاية لعدم وصول الوباء إليها، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى العزلة الطبيعية التي تحميها من الفيروس، بحسب تقرير لوكالة "الأناضول".

    لم يزر الكثير من الناس جزيرة "مادا" منذ سنوات، ورغم أنها أكبر جزر بحيرة "بك شهر" البالغ عددها 32 جزيرة، وتعد الوحيدة المأهولة بالسكان، فهي تحتوي على 30 منزلًا فقط، ويقطنها 180 شخصًا يستخدمون القوارب كوسيلة نقل من وإلى الجزيرة.

    يعيش السكان -أغلبهم من كبار السن- في الأساس حياة معزولة تمامًا تقريبًا، وازدادت هذه العزلة بعد تفشي الفيروس، حيث تم تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الجزيرة، تتكفل إحدى مجموعات الدعم الاجتماعي بتوفير الاحتياجات الأساسية لأهل الجزيرة.

    منذ تفشي الفيروس، سجلت تركيا 107.7 ألف إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد 19"، و2700 حالة وفاة، فيما تعافى 25 ألف شخص. ومع ذلك، فإن جزيرة مادا لم تسجل أي إصابات بالمرض الجديد حتى الآن.

    الحياة في الجزيرة التي يعود تاريخها إلى 200 عام صعبة، والسكان يكسبون قوت يومهم من تربية الماشية ومصائد الأسماك والزراعة، ويعيشون حياة بسيطة ومتواضعة في عزلتهم الهادئة.

    ومع ذلك، تعمل السلطات المحلية على التأكد من حماية الجزيرة من الفيروس، باتخاذها التدابير اللازمة، خاصة أن معظم المقيمين بها من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (23)

    انظر أيضا:

    فيروس كورونا يغير عادات التونسيين في شهر رمضان
    أردوغان يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل مكافحة كورونا
    جدل في بريطانيا بعد إعلان الجيش الاستعانة بطارد للحشرات ضد كورونا... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مسجد الحرم الشريف في مكة في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث فُرض في البلاد كافة، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، السعودية، 24 أبريل 2020.
    كيف طل رمضان في ثوب كورونا
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أمريكا تريد الهيمنة على سوق التكنولوجيا النووية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك