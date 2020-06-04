بعد جلسة عاصفة في البرلمان... هونغ كونغ تجرم إهانة النشيد الوطني الصيني

وافق المجلس التشريعي في هونغ كونغ، اليوم الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يحظر إهانة النشيد الوطني الصيني.

وبحسب "أسوشيتد برس" تمت الموافقة على التشريع بعد أن حاول مشرعون معارضون مؤيدون للديمقراطية تعطيل التصويت. وقد مر المشروع بأغلبية 41 مشرعا صوتوا لصالحه وصوت واحد فقط ضده. وقاطع معظم المشرعين المؤيدين للديمقراطية التصويت بدعوى الاحتجاج.

ويرى المعسكر المؤيد للديمقراطية أن قانون النشيد هو انتهاك لحرية التعبير والحقوق لسكان المدينة شبه المستقلة بالصين.

وقالت الأغلبية الموالية لبكين في المجلس التشريعي إن القانون ضروري لمواطني هونغ كونغ لإظهار الاحترام الملائم للنشيد.

ويواجه من تثبت إدانتهم بإساءة استخدام النشيد عن قصد عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 50000 دولار هونغ كونغ (6450 دولارًا).

تم تعليق الجدل التشريعي في وقت سابق بعد أن قام المشرعون المؤيدون للديمقراطية باحتجاج، حيث أسقط أحدهم وعاءً من سائل لاذع في الغرفة، مشيراً إلى لافتة كتب عليها "نظام قاتل يتعفن لعشرة آلاف سنة''، ومشى المشرع راي تشان إلى الأمام مع القدر المخفي داخل فانوس ورق صيني. عندما حاول حراس الأمن إيقافه، وأسقط الفانوس والوعاء، وتم طرده من الاجتماع. كما تم طرد مشرع آخر رافقه.

It would really be a shame if everyone in American became extremely familiar to the tactics and strategies of protesters in Hong Kong. (Thread) pic.twitter.com/aymoMHy2nX — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 4, 2020

وتم إخلاء الغرفة واستدعيت الشرطة ورجال الإطفاء للتحقيق في الحادث.

عندما استؤنفت الجلسة، قام المشرع المؤيد للديمقراطية تيد هوي برش بعض السائل مرة أخرى في مقدمة غرفة الاجتماعات ورافقه.

ووصف رئيس الهيئة التشريعية في هونغ كونغ، أندرو ليونغ، هذا السلوك بأنه غير مسؤول وطفولي. وقطع الجدل بسبب التعليق المبكر ودعا إلى التصويت. وقال منتقدون إن الجدل المختصر سمح بتمرير مشروع القانون.

قال ليونغ بعد ذلك: "لم أقطع الاجتماع، ولم أدفع الفاتورة. لقد أخبرت الأعضاء بأنني حددت 30 ساعة (لمناقشة مشروع القانون) لذا فنحن نعمل فقط وفقًا للجدول الزمني".

ويأتي الجدل حول مشروع القانون بعد أن وافق المجلس التشريعي الوطني الصيني الرسمي رسميا، الأسبوع الماضي، على قرار بسن قانون للأمن القومي لهونغ كونغ يسمح لعملاء الأمن الصينيين الانتشار في المدينة.

ويهدف قانون الأمن القومي إلى الحد من النشاط التخريبي، حيث تدفع بكين من أجله بعد حركة احتجاجية مؤيدة للديمقراطية استمرت شهورًا وشهدت في بعض الأحيان اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

Today is the anniversary of Tiananmen. Today, the government has banned the vigil in Victoria Park.



I know so much happening. But, please look at what's happening in Hong Kong.



A fight for democracy and justice for an entire YEAR of police brutality.https://t.co/5tTMdM9suR pic.twitter.com/KPYan0B6Jl — jay! 🙇‍♂️ (@jyymao) June 4, 2020

وبينما حذر الخبراء من أن القانون يمكن أن يعرض وضع هونغ كونغ للخطر باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية، فإن بنكين على الأقل لهما حضور آسيوي قوي قد أيدوا علنا ​​القرار.

وقال HSBC في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إنه "يحترم ويدعم جميع القوانين التي تعمل على استقرار النظام الاجتماعي في هونغ كونغ''، في حين قال ستاندرد تشارترد أنه يعتقد أن قانون الأمن القومي "سيساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل في هونغ كونغ".

ويرى معارضو مشروع قانون النشيد الوطني وقانون الأمن القومي علامات على تشديد سيطرة بكين على المنطقة.

وبدأت بكين في الضغط من أجل قانون النشيد بعد أن سخر مشجعو كرة القدم في هونغ كونغ من النشيد الوطني في المباريات الدولية في عام 2015. مع احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ العام الماضي، حيث صاح آلاف المشجعين بصوت عالٍ وأداروا ظهورهم عندما تم عزف النشيد الوطني بمباراة تصفيات كأس آسيا ضد إيران في سبتمبر/ أيلول. وغرمت الفيفا فيما بعد اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم بسبب الحادث.

BREAKING - Thousands defy #HongKong's police ban to commemorate #Tiananmen Massacre victims at Victoria Park.pic.twitter.com/z2BZ5UfuA3 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 4, 2020

وتزامنت الجلسة التشريعية اليوم الخميس مع الذكرى الحادية والثلاثين للقمع الدموي الذي شنته الصين ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمن في بكين.

وقبل بدء النقاش، وقف المشرعون المؤيدون للديمقراطية في صمت للاحتفال بالذكرى السنوية ووضعوا لافتات على مكاتبهم تقول: "لا تنسوا 4 يونيو، لن تموت قلوب الناس''.