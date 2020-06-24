أمريكا تصدر عقوبات جديدة متصلة بإيران

وحسب "رويترز"، فإن أحدث العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران تستهدف خمسة إيرانيين مرتبطين بشركات شحن وموقع إلكتروني للخبراء.

ويعتقد بومبيو أن اقتراح منح الولايات المتحدة أموالاً لإيران "لتمويل الإرهاب هو ببساطة مثير للسخرية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إن الولايات المتحدة تطلب من إيران أن تتصرف مثل الأمم الطبيعية، وأن تشارك في المحادثات عندما يحين الوقت المناسب.

وأعلن بومبيو اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت فرض عقوبات على خمسة إيرانيين تولوا قيادة السفن التي سلمت شحنات من النفط إلى فنزويلا.

وقال بومبيو في حديث للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو.

كانت واشنطن ومعظم الحكومات الغربية الأخرى قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا شرعيا للبلاد. وتسعى واشنطن للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.