صدم المبنى بسيارته وفتح نيران بندقيته... تفاصيل مجزرة الـ"هايبر ماركت" في أمريكا

ذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في وقت متأخر من مساء أمس السبت في إطلاق نار بمركز توزيع تابع لشركة وول مارت للبيع بالتجزئة في ريد بلاف بكاليفورنيا.

وحسب "رويترز" قال مكتب قائد الشرطة المحلية إن الحادث بدأ الساعة 3:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي.

وأفاد مساعد قائد شرطة مقاطعة تيهاما إن المهاجم قام بالدوران حول مأرب سيارات مركز التوزيع أربع مرات قبل أن يصدم المبنى بسيارته ويفتح نيران بندقيته نصف الآلية.

وقتل المهاجم موظفا قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة، وقال جونستون إن الموظف الذي مات هو مارتن هارو لوزانو (45 عاما) من أورلاند بولاية كاليفورنيا.

وقالت وول مارت إنها على علم بالموقف وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

وأضافت الشركة في بيان "نأسف بشدة لهذا الحادث المأساوي.. الشرطة شرعت في تحقيق وسنواصل العمل مع مكتب قائد مقاطعة تيهاما وسنساعد في الحقيق بأي شكل ممكن".

ونُقل المصابون إلى أحد المستشفيات في ريد بلاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مكتب قائد شرطة مقاطعة تيهاما يجري تحقيقا جنائيا بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

At least two people are dead and four are injured in a shooting at a Walmart distribution centre in California, according to Allison Hendrickson, manager of media relations for Dignity Health North State. #9News https://t.co/ZoH5TEADcq — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) June 28, 2020

وأفادت قناة KHSL-TV أن ضباط شرطة ريد بلاف قتلوا بالرصاص المشتبه به.

وتقع ريد بلاف، التي يسكنها زهاء 14 ألف شخص، على بعد 210 كيلومترات تقريبا إلى الشمال من سكرامنتو بكاليفورنيا.