بومبيو: الصين خائفة من كشف حقيقة فيروس كورونا للعالم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تحاول كشف حقيقة كورونا للعالم، داعيا الصين إلى كشف الحقيقة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، اليوم، أن "الصين خائفة من الكشف عن بداية تفشي كورونا".

وأوضح أن "هناك فسادا واضحا داخل منظمة الصحة العالمية، التي، بحسب تعبيره، لم تبذل ما يكفي لمنع انتشار الفيروس".

.@SecPompeo: We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained law professor Xu Zhangrun for criticizing General Secretary Xi Jinping's repressive regime and the CCP's mishandling of the COVID-19 pandemic. He should be released as soon as possible. pic.twitter.com/orU7v6k8vD — Department of State (@StateDept) July 8, 2020

من جهة أخرى، وصف بومبيو جريمة اغتيال الخبير الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي في العراق بالأمر الشنيع، داعيا إلى تقديم قتلته للمحاكمة العادلة.

Today, @SecPompeo recognized the tragic loss of prominent Iraqi scholar Hisham al-Hashimi. pic.twitter.com/1Kf24anRG4 — Department of State (@StateDept) July 8, 2020

وعن الملف اليمني، أشار إلى أن "إيران مستمرة في إرسال الأسلحة إلى الحوثيين".

وعن حزب الله، أكد بومبيو أن "أمريكا تعمل بكل جهد ضده وتحاول منع إيران من بيع النفط له".

Today, @SecPompeo discussed ongoing Iranian weapons shipments to the Houthi rebels in Yemen and underscored the need to extend the Iran arms embargo. pic.twitter.com/KpX67T0TJb — Department of State (@StateDept) July 8, 2020

كما طالب بومبيو مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر بيع السلاح لإيران.

وكانت الخارجية الصينية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها لن تضيع الوقت على التعليق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.