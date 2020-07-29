روحاني يتحدث عن "الإجراء الأمريكي الأخير" ويصفه بـ"الإرهاب الجوي"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "القرصنة الأمريكية في اعتراض طائرة الركاب الإيرانية كانت خطوة إرهابية ويجب التعامل مع من يقوم بمثل هذه الخطوات كإرهابي".

وقال روحاني، خلال اجتماع للحكومة ، إن "من يرسل مقاتلة حربية لإعتراض طائرة مدنية فإنه يكون قد مارس عملاً إرهابياً جوياً"، مؤكدا على ضرورة أن "تتعاطى منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس الأمن الدولي مع القضية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

واضاف، أن "سماسرة البيت الأبيض يحاولون تمديد حظر الأسلحة الإيرانية. إذا تم الأمر، فإن إيران سترد بشكل حاسم"، متابعا: أن "ما تمارسه أمريكا من ألاعيب شيطانية يأتي اليوم بسبب فشلها في مواجهة إيران".

وأكد الرئيس الإيراني أن "العدو لم يتمكن من وقف صادرات إيران"، مضيفا: "لقد تجاوزنا خلال العامين الأخيرين أياما صعبة ونجحنا في الحفاظ على النظام المعيشي للمواطنين بتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، واليوم تتوفر السلع الأساسية للمواطنين بكثرة".

وأضح روحاني أن "المخطط الأول كان يستهدف اقتصاد البلاد، بحيث عمل الأعداء على تدمير الاقتصاد ووضع الشعب تحت طائلة الضغوط الاقتصادية، وكانوا بصدد مضاعفة التضخم الاقتصادي في البلاد ليصل الى عدد ثلاثي وجعل النمو الاقتصادي سالبا، وكانوا يتوقعون بناء على ذلك أن ينهار الاقتصاد الإيراني خلال عدة أشهر".

وكان التلفزيون الإيراني قال إن مقاتلة أمريكية على الأقل اقتربت على نحو خطير من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري. وأعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة أنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن إحدى مقاتلاتها اقتربت من الطائرة الإيرانية، لكنها أكدت أنها كانت على "مسافة آمنة".