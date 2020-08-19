الرئيس البيلاروسي يصدر مرسوما بتعيين حكومة جديدة في البلاد

أصدر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، مرسوما جديدا عيّن من خلاله رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة البيلاروسية الجديدة.

وبحسب الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة البيلاروسية، أعاد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمرسوم أصدره اليوم، تعيين رومان غولوفتشينكو، رئيسا للوزراء في الحكومة الجديدة على أن تتم لاحقا الموافقة على تعيينه من قبل مجلس النواب في الجمعية الوطنية البيلاروسية.

ووقع الرئيس البيلاروسي على المرسوم، اليوم الأربعاء 19 أغسطس/ آب، مع مرسوم آخر عين من خلاله أعضاء الحكومة البيلاروسية.

وكان وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، أبلغ اليوم، المنسق الدائم للأمم المتحدة في البلاد، إيوانا كازانا فيشنفيتسكايا، بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

صرح وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، لمنسق الأمم المتحدة المقيم في البلاد، إيوانا كازانا-فيشنفيتسكايا، بعدم جواز التدخل الخارجي في شؤون الجمهورية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/ أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، ومقتل اثنين من المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.