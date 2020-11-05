إسرائيل تبلغ الاتحاد الأوروبي رفضها مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رفض بلاده لمساعي إيران امتلاك أسلحة نووية.

وبحسب موقع "i24"، أضاف غانتس خلال استقباله إيمانويل جيوفريه سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل "سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية تفتح سباق تسلح في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولن تحقق كل اتفاقية مع إيران النتيجة المرجوة".

وأكد غانتس أنه "يثق أن الإدارة الأمريكية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، ستعمل على كبح العدوان الإيراني في المنطقة ومنعها من تطوير قدراتها النووية"، حسب تعبيره.

وتابع: "إيران النووية سوف تهدد دولا أخرى في المنطقة ومن ضمنها إسرائيل، لذا فإن أي اتفاق مع إيران يجب أن ينظر إلى الواقع بطريقة صحيحة، لذلك لا بديل لسياسة الضغط الأقصى، مشيرا إلى أنه من المهم أن ينضم إليها بقية دول العالم".

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أشاد بحرص الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاح سلاح نووي، معربا عن إشادته بتعاطي واشنطن مع التهديدات الإيرانية، وطالب بضرورة "فرض العقوبات على إيران ومنعها من تعزيز قدراتها العسكرية".