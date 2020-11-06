تسجيل
14:30 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    من الأرشيف - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في لندن، بريطانيا، 4 ديسمبر 2020

    بعد تصنيف تغريداته ضمن "المضللة"... ترامب يشن هجوما لاذعا ضد "تويتر"

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046897519_0:142:3309:2004_1200x675_80_0_0_02b8b50de11182a743a4fd4d057b9197.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202011061047095645-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/

    هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعد أن واصل وضع علامات تحذيرية على تغريداته التي تتعلق بفرز الأصوات والنتائج الأولية الخاصة بسباق الرئاسة الأمريكية والتي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

    وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إن "تويتر" خرج عن السيطرة.

    وأضاف أن "الحكومة جعلت مثل هذه الأمور ممكنة من خلال تبني المادة الـ230 في قانون آداب الاتصالات وهي تمنح الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي الحصانة القانونية".

    وقد اتخذ "تويتر" إجراءات مماثلة بحق 11 تغريدة أخرى لترامب منذ بدأ التصويت العام في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أي منذ الثالث من نوفمبر.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    "على أحد ما إيقافه"... ابنة شقيق ترامب: يحاول تدبير انقلاب
    وقيدت شركة "تويتر" عدة مرات الوصول لتغريدة الرئيس الأمريكي الحالي بتنويه كتبت فيه إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه، وقد يكون مضللا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

    يذكر أن فرز أصوات الناخبين الأمريكيين يستمر في 5 ولايات حاسمة وسط أجواء من التوتر، حيث جدد المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب تأكديه بأنه فاز بالأصوات القانونية، وشدد على أنه لن يسمح بسرقة الانتخابات، في حين أكد منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن أنه ليس لديه شك في الفوز بالرئاسة.

    وتشير النتائج الأولية حتى فجر اليوم الجمعة، إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات، ويتوقع فوزه بالرئاسة بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، هي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.

    وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم، لاختيار الرئيس المقبل، بعد حملة انتخابية هيمنت عليها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في وفاة أكثر من 238 ألف شخص في الولايات المتحدة. 

    انظر أيضا:

    ترامب يؤكد عبر تويتر فوزه بالأصوات القانونية
    تويتر يضع تحذيرا على إحدى تغريدات ترامب
    للمرة الثانية في يوم واحد... "تويتر" تقيد تغريدة ترامب عن الانتخابات الأمريكية
    ترامب: لن يتم احتساب أي صوت وصل بعد يوم الانتخاب... و"تويتر" تصف تغريدته بالمضللة
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات الأمريكية, تويتر, ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قرود المكاك تلعب بالكمامة، المستخدمة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، التي تركه أحد المارة في جنتنغ سيمبا ولاية باهانغ، ماليزيا، 30 أكتوبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك