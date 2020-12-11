أردوغان يعلق على اعتزام أمريكا فرض عقوبات ضد تركيا بسبب "إس-400"

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على اعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومات الصواريخ الروسية "إس-400".

وقال أردوغان إن استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" (مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) ضد تركيا هو عدم احترام لشريك مهم جدا في الناتو".

#عاجل | أردوغان: استخدام الولايات المتحدة قانون "كاتسا" ضد تركيا اساءة لشريك هام في الناتو — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 11, 2020

وأضاف الرئيس التركي: "سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة وسنتريث قبل تقييم الأمور".

وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصادر لها من بينها مسؤولان أمريكيان، أمس الخميس، قولهما إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، العام الماضي، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "إس-400".

وأضافت: "الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت".

وأوضحت المصادر للوكالة أن "العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير".

كما توقعت المصادر "الإعلان عن العقوبات، اليوم الجمعة".

يذكر أن واشنطن قد طالبت تركيا بإلغاء صفقة شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، مقابل الحصول على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث المقاتلات "إف-35" إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـقانون "كاتسا" (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات)، الشيء الذي واجهته أنقرة برفض تقديم أي تنازلات، غير مكترثة بالتصريحات الأمريكية بهذا الصدد.