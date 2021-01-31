ألمانيا تلمح لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إنه لا توجد عقبات أمام استخدام لقاحات "سبوتنيك V" الروسي و"سينو فارم" إذا تم اعتمادهما من قبل الاتحاد الأوروبي.

ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحكام ولايات ألمانيا الـ16، وممثلو شركات اللقاحات ومفوضية الاتحاد الأوروبي، مشاورات غدا الاثنين، حول العقبات التي تواجه توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وتابعت: "ألمح وزير الصحة الألماني إلى إمكانية استخدام اللقاحات الروسية والصينية لسد العجز في الجرعات المطلوبة لمواطني الاتحاد الأوروبي".

وقال وزير الصحة الألماني: "اللقاحات تمثل أملا في التغلب على الوباء بغض النظر عن الدولة المصنعة لها ما دامت آمنة وفعالة".

ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن روسيا أعلنت أنها مستعدة لتوفير 100 مليون جرعة لقاح "سبوتنيك V" للاتحاد الأوروبي بحلول الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يعني حصول 50 مليون مواطن أوروبي على التطعيمات التي يحتاجونها ضد كورونا.

Germany's Federal Health Minister Jens Spahn has hinted that coronavirus vaccines from China and Russia could be used in Europe to overcome the current deficit of doses.https://t.co/ylVEnRIf9v — DW News (@dwnews) January 31, 2021

​واعتمد الاتحاد الأوروبي استخدام 3 لقاحات أوروبية وأمريكية هي موديرنا "وفايزر-بيونتيك" ولقاح أسترازينيكا، لكن تأخر تسليم الجرعات المطلوبة تسبب في أزمة كبيرة للدول التي وضعت خطط خاصة لاستكمال تطعيم مواطنيها.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 101 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.