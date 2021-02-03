بعيدا عن الدبلوماسية المعهودة... موقف مثير للإعجاب بين ماكرون ورئيس وزراء سلوفاكيا

أصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعزم شديد على حمل مظلته الخاصة في حدث وسط أجواء ماطرة خارج قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، حتى أنه أبعد مساعديه 3 مرات عندما حاولوا حملها بدلا منه.

في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الوزراء السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، إلى الصحفيين قبل الاجتماع مع ماكرون، خرجت مساعدة وسلمت الرئيس الفرنسي مظلة سوداء، أخذها ماكرون وحملها فوق رأس ضيفه السلوفاكي.

بعد لحظات، وصلت مساعدة ثانية وعرضت حمل المظلة الأولى لماكرون، لكنه أشار إليها بأنه ليست هناك حاجة إلى ذلك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، وكما يتبين في مقطع الفيديو (من الدقيقة الخامسة).

عندما انتهى الزعيمان التحدث إلى وسائل الإعلام، واستداروا ليصعدوا الدرج إلى قصر الإليزيه، اقترب مساعد عسكري وعرض أخذ مظلة ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي تجاهله، وظل ممسكا بها فوق ماتوفيتش.

ثم عادت المساعدة الثانية وعرضت مرة أخرى أخذ المظلة، لكن ماكرون تجاهلها مجددا، قبل أن يستسلم عندما وصل إلى أعلى الدرجات وهو في طريقه إلى الداخل، واحتاج إلى كلتا يديه حرتين لوضع قناعه.