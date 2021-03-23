قادة أحزاب إسرائيل يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست... فيديو

ظهر رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، وهم يدلون بأصواتهم داخل لجان الاقتراع، في رابع انتخابات برلمانية تشهدها إسرائيل في غضون عامين.

وأدلى أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة وهي تحالف يضم 3 أحزاب عربية في إسرائيل بصوته في مدينة حيفا (شمال)، على ما نقلته قناة "كان" الرسمية.

בחירות 2021 | יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה הצביע בחיפה

(מיכל וסרמן) pic.twitter.com/PDmDZBbVZv — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وقال عودة في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة له من داخل مركز الاقتراع: "اليوم نصوت، ونمنع العنصريين من دخول الكنيست، خيارنا الأيدولوجي هو المساواة والمشاركة الحقيقية، مع السلام وضد الاحتلال، مع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين العرب واليهود".

היום מצביעים ודעם - ומונעים מהגזענים להכנס לכנסת הבחירה האידיאולוגית בעד שוויון ושותפות אמיתיים, בעד שלום ונגד הכיבוש, בעד דמוקרטיה וצדק חברתי לכל האזרחים, ערבים ויהודים. pic.twitter.com/iWr2hmHpG3 — Ayman Odeh (@AyOdeh) March 23, 2021

من جانبه، نشر زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" صورة خلال إدلائه بصوته معلقا على تويتر: "صوتنا!الآن حان دورك، الأمر متروك لك فقط! اخرج وصوّت".

نيتسان هيروفيتس رئيس حزب "ميرتس" اليساري نشر صورته بعد التصويت متبوعة بتعليق: "معا سنفعل ذلك، تعالوا وصوتوا"، فيما قالت قناة "كان" إن هيروفيتس صوت في تل أبيب (وسط).

ونشرت القناة الرسمية مقطع فيديو لنفتالي بينت رئيس حزب "يمينا" خلال التصويت هو وزوجته غيلات في مدينة رعنانا شمالي تل أبيب.

בחירות 2021 | יו"ר ימינה נפתלי בנט הצביע ברעננה@YoavBorowitz pic.twitter.com/3zE1WwgjQ8 — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وصوت بيني غانتس وزير الدفاع رئيس حزب "أزرق- أبيض" في مدينة "روش هاعين" وسط البلاد.

בחירות 2021 | יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיע להצביע בבית הספר ממלכתי נופים בראש העין@NOFARMOS pic.twitter.com/3jDrP6aYMv — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

كما ظهر منصور عباس رئيس "القائمة العربية الموحدة" الذي انشق قبل الانتخابات عن "القائمة المشتركة" وهو يدلي بصوته من داخل المدرسة الابتدائية في بلدة "مغار" شمالي إسرائيل.

בחירות 2021 | מנסור עבאס הצביע בקלפי בבית הספר היסודי ב' במע'אר שבגליל@eran_singer @CBeyar pic.twitter.com/cBLJ7da0Pp — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وصوت موشيه غانفي رئيس حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الديني في مدينة بني باراك قرب تل أبيب.

בחירות 2021 | יו"ר יהדות התורה משה גפני הגיע להצביע בבני ברק@Nov_reuveny https://t.co/rtwIgz0JBd pic.twitter.com/DAiSnfsA7L — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر زعيم حزب "تيكفاه حداشاه" (أمل جديد)، أدلى بصوته هو وزوجته جؤولا من داخل تل أبيب.

בחירות 2021 | יו"ר תקווה חדשה גדעון סער, וזוגתו גאולה מצביעים בבית הספר אהבת ציון בתל אביב@OferHalfonKan pic.twitter.com/cwpd2nDE74 — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

زعيمة حزب العمل اليساري، الإعلامية والإذاعية ميراف ميخائيلي، أدلت بصوتها هي الاخرى في تل أبيب.

בחירות 2021 | יו"ר העבודה מרב מיכאלי וליאור שליין מצביעים בתל אביב@HaimOmri pic.twitter.com/Wh2Ij9kE6l — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

كما ظهر رئيس حزب يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان خلال التصويت بصحبة زوجته قرب منزله بمستوطنة نوكديم.

בחירות 2021 | יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הצביע בקלפי שליד ביתו בנוקדים@nurityohanan pic.twitter.com/eNNS0z5l0v — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وصوت آريه درعي رئيس حزب "شاس" الديني في حي هار نوف بالقدس الغربية.

בחירות 2021 | אריה דרעי הצביע בקלפי בשכונת הר נוף בירושלים@VeredPelman pic.twitter.com/q8mdlJexjm — כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2021

وحتى الآن لم يظهر رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو خلال التصويت، إلا أنه سبق ونشر أمس صورة له هو وزوجته سارة وهما يصليان عند الحائط الغربي (البراق) بالقدس، بهدف التوفيق في الانتخابات وحصد ولاية جديدة.

מתפללים בכותל לניצחון עם ישראל 🇮🇱✌️ pic.twitter.com/5uqBcc1wgC — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 22, 2021

وتشهد إسرائيل اليوم الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي انتخابات برلمانية لاختيار 120 عضوا بالكنيست، وهي الرابعة في غضون عامين.