مقتل طفل وإصابة 10 أشخاص آخرين بانفجار قنبلة في مدينة جلال آباد الأفغانية

قُتل طفل وأُصيب 10 أشخاص آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة وُضعت بجانب طريق في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

كابول - سبوتنيك. قال ناصر دوراني مدير الصحة العامة في المدينة، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "أسفر انفجار قنبلة بالقرب من برج الاتحاد في جلال آباد عن مقتل طفل وإصابة 10 آخرين بينهم طفلان".

من جهة أخرى، أعلن حاكم ننغرهار "مقتل شخص إثر انفجار قنبلة كان يحاول زرعها على جانب طريق في المنطقة الرابعة بجلال آباد، إلا أن الانفجار أصاب أيضا 12 آخرين".

وما تزال أعمال العنف متواصلة في أفغانستان التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع حركة "طالبان" اتفاق السلام الأول مع الولايات المتحدة، وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين الحكومة والحركة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.