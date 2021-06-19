بوتين: مواجهة وباء كورونا متواصلة على مدار الساعة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة بمناسبة اليوم المهني للعاملين في مجال الرعاية الصحية، مساء السبت، إن مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" متواصلة على مدار الساعة.

موسكو، 20 يونيو - سبوتنيك. وأشار إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب، تواصل جميع وحدات الرعاية الصحية العمل بشكل جيد.

وجاء في كلمة الرئيس الروسي ، أنه "بالنسبة لنا ولجميع مواطني روسيا، هذه فرصة لقول أحر الكلمات الصادقة لجميع الذين كرسوا أنفسهم لمهمة نبيلة عظيمة - علاج الناس، وحماية الشيء الأكثر قيمة - حياة وصحة الإنسان ...".

ونوه بوتين بالصفات النبيلة لهذه المهنة، التي تتطلب الرحمة والشجاعة والتضحية من أجل إنقاذ الآخرين.

سبق أن شدد بوتين، في وقت سابق، أمس السبت، أن جميع الخبراء في أنحاء العالم يعتقدون أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أفضل من المرض بكوفيد 19.

وقال بوتين خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة، اليوم، "أنا على اتصال دائم بالمختصين. ومؤخرًا، خلال حفل توزيع الجوائز في الكرملين تحدثت معهم مرة أخرى. لا تزال نتائج المرض الناجم عن عدوى فيروس كورونا قيد الدراسة".

ونوه بوتين إلى أن هذا المرض لا ينتج عنه فقط تلف في الرئة، بل يترك لدى المرضى آفات وعائية أخرى أيضا.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يتعين على المتخصصين معرفة ذلك (آثار مرض كوفيد 19)".

ونصح بوتين بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وقال: "أود أن أذكركم مرة أخرى بأن التطعيم أفضل من المرض. على أي حال، هذا يعتمد على رأي كبار المتخصصين (من العلماء والأطباء) في بلدنا وفي العالم".