تسجيل
13:57 GMT28 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فريق الجمباز الروسي في أولمبياد طوكيو 2020

    قصص كفاح لـ 5 نساء رياضيات بعضهن شارك في أولمبياد طوكيو

    © Sputnik . Aleksey Filippov
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    أولمبياد طوكيو 2020 (64)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049679199_0:20:3607:2048_1200x675_80_0_0_d63c091ac0edec9d6f610d7c55e8d258.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202107281049687592-%D9%82%D8%B5%D8%B5-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%80-5-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D9%87%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88/

    قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن نحو 49 من المشاركين في أولمبياد طوكيو، التي انطلقت الشهر الجاري في اليابان، من النساء، وأوردت 5 نماذج لنساء رياضيات بعضهن شارك في الأولمبياد.

    وذكرت الهيئة الأممية في التقرير الخاص بالنساء الرياضيات، الذي نشرته على موقعها الرسمي، قبيل انطلاق البطولة، إن هذه النسبة تمثل أفضل نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ الألعاب الرياضية.

    لاعبات الفريق الروسي في النهائي الأوروبي لغران بري ريغبي-7
    © Sputnik . Maksim Bogodvid
    بالفيديو... مباراة كرة قدم نسائية تتحول إلى حلبة مصارعة
    ولفتت الهيئة إلى أن اللجان الأولمبية الوطنية للدول الـ  206 المشاركة في البطولة تضم ممثلين رجال ونساء أيضا.

    وقالت الهيئة الأممية إن أولمبياد طوكيو يمثل نقطة فارقة للمساواة بين الجنسين في الرياضة، التي تعد وسائل قوية لتمكين النساء والفتيات.

    وأوضحت الهيئة أن تلك المسابقات الرياضية تعلم النساء أهمية العمل الجماعي والاعتماد على النفس إضافة إلى تأثيراتها المتنوعة على صحة المرأة ومكانتها في التعليم والأدوار القيادية واحترام الذات.

    كما تساهم الرياضة في زيادة قدرة المرأة على بناء علاقات اجتماعية متنوعة ومواجهة التحديات التي أوجدتها معايير التفرقة بين الجنسين.

    وأوردت الهيئة الأممية قصص لـ 5 نساء رياضيات، بعضهن شارك في أولمبياد طوكيو، وأخريات لم يتمكن من المشاركة، لكنهن يمتلك قصص كفاح تعد نموذجا لتحدي العوائق التي تقف في طريق النساء حول العالم.

    ملك عبد الشافي

    هي متسابقة سباحة مصرية عمرها 17 عاما، وهي بطلة مصر في السباحة الباراليمبية، وتأهلت لأولمبياد طوكيو 2021.

    وتعرضت ملك لحادث عندما كان عمرها 10 أشهر، أدى إلى إصابتها بشلل جزئي، لكن ذلك لم يكن عائقا أمام وصولها إلى المنافسة العالمية في أولمبياد طوكيو في 2021.

    وكانت أول بطولة تفوز فيها بميدالية فضية عام 2012 عندما كان عمرها 9 سنوات، ومنذ ذلك الحين فازت بـ 39 بطولة محلية و6 بطولات دولية.

    وتقول ملك عبد الشافي: "لدي إيمان بأن الرياضة يمكن أن تؤثر إيجابا على حياتنا وتساعدنا في امتلاك مشاعر إيجابية تجاه الآخرين".

    كاثلي روزا

    هي مدربة كرة قدم نسائية من البرازيل، بدأت مسيرتها مع كرة القدم بصعوبة كبيرة، لأنها كانت تواجه صعوبات من المحيطين بها، الذي يؤكدون لها أن كرة القدم هي لعب الرجال.

    وتقول روزا، إن شقيقها الذي يصغرها بـ 4 سنوات حصل على كل ما يحتاج إليه لممارسة اللعب بداية من الكرة والزي والنادي الذي يتدرب فيه حتى المال الذي يحتاجه للمشاركة في الطولات، بينما لم تحصل هي على أي شيء.

    لاعبة التايكوندو المصرية هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020
    © REUTERS / MURAD SEZER
    المصرية هداية ملاك تعلق على فوزها بأول برونزية في أولمبياد طوكيو
    لكن كاثلي روزا، قررت أن تبدأ العمل بنفسها وبدأت تتعلم فنون كرة القدم وساعدها في ذلك فيديو للاعبة البرازيلية مارتا فيرا دا سيلفا، التي تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة، ظهرت فيه وهي تحرز هدفا بـ 20 طريقة مختلفة.

    وواصلت روزا التعليم من مباريات كرة القدم الخاصة بالرجال، لكنها ظلت ملهمة بما تفعله فيرا دا سيلفا.

    وفي عام 2020، استطاعت كاسلي روزا، أن تلتقي دا سيفا، في البرازيل، خلال برنامج تدريبي تابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها أكدت لها أنها تستطيع تحقيق حلمها إذا كانت تؤمن به لأنه لا يوجد شيء مستحيل.

    ومنذ ذلك الحين بدأت روزا، في تكوين فريق كرة قدم نسائية وتطمح في تحقيق المزيد.

    أنيتا كريم

    هي باكستانية تصنف بأنها أول منافسة دولية في رياضة الفنون القتالية المختلطة بدولة باكستان.

    • عمرها 24 عاما، وهي المرأة الوحيدة بين أكثر من 300 محترف في لعبة الفنون القتالية المختلطة في باكستان.

    وتقول أنيتا كريم، إنها كانت تدرك أهمية أن تكون الفتاة قادرة على الدفاع عن نفسها، وهو ما جعلها تتدرب على هذه الرياضة، بصورة جعلتها نموذجا تحاول فتيات أخريات اتباعه.

    وتقول أنيتا، إنه كان هناك ثقافة مجتمعية تغذي الخوف داخل الفتيات وتدعم فكرة أن الفتاة ضعيفة ولا يمكنها الاعتماد على نفسها أو السفر إلى أماكن بعيدة، وهو ما يعيق قدرتها على المضي قدما.

    وتابعت: "لكن عندما تعلمت الفنون القتالية المختلطة أصبحت أكثر ثقة وأكثر قدرة على الحركة بحرية والبحث عن المنافسة عالميا".

    خديجة تيمارا

    هي محامية وملاكمة من السنغال، عمرها 35 عاما، نشأت في إحدى مقاطعات باريس.

    حصلت خديجة على منحة لدراسة القانون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وعملت في واحدة من أكبر الشركات القانونية في العالم.

    وتقول تيمارا: "بعدما تخرجت شعرت بأنني حققت إنجازا، وكان التحدي الجديد هو إنشاء شركة خاصة لدعم النساء الرياضيات وخاصة في الملاكمة، إضافة إلى الدفاع عن المرأة في قضايا العنف ضدها".

    ورغم أنها خسرت التأهل لأولمبياد طوكيو، إلا أنها استطاعت تحقيق الميدالية الذهبية للسنغال عام 2019 في البطولة الأفريقية.

    وتقول جديجة تيمارا إن الرياضة علمتها الثقة بالنفس وإدارك قيمتها وزادت من قدرتها على تطوير نفسها.

    أيزان أليمبي

    هي بطلة شطرنغ من قرغيزستان، عمرها 26 عاما، وكانت عضوا في الفريق الوطني للشطرنغ منذ كان سنها 15 عاما، وحصلت على المرتبة الثالثة في البطولة الأسيوية للشطرنغ السريع.

    وتقول أيزان، النساء يهيمن على لعبة الشطرنغ في بلادها مثل بقية أنحاء العالم، مشيرة إلى أن العالم يتجه نحو المساواة وأنه يجب على الأسر أن تدعم بناتها في هذا التوجه.

    وتقول أيزان، إن التفكير الإبداعي هو ما نحتاج إليه في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن لعبة الشطرنغ توفر لنا هذا النوع من التفكير بكل تأكيد.

    الخمسين الدولة الأكثر تطورا وفق مؤشر تطور كرة القدم
    © Sputnik
    الخمسين الدولة الأكثر تطورا وفق مؤشر تطور كرة القدم
    الموضوع:
    أولمبياد طوكيو 2020 (64)

    انظر أيضا:

    المصرية هداية ملاك تعلق على فوزها بأول برونزية في أولمبياد طوكيو
    التونسية أُنس جابر تودع منافسات التنس في أولمبياد طوكيو مبكرا
    الأمريكية بايلز بطلة الأولمبياد 4 مرات تنسحب من طوكيو لأسباب نفسية
    هل تعلم لماذا يعض الأبطال الميداليات.. لجنة أولمبياد طوكيو تطالبهم بالتوقف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة وردية في محافظة تشوبوت، الأرجنتين 23 يلويو 2021
    لا... هذا ليس جميلا... بحيرة في الأرجنتين يتحول لونها إلى الوردي
    بايدن يزعم تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس
    بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك