الرئيس الإيراني يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المحلي... صورة

تلقى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني "كوف ايران بركت" المضاد لـ "كوفيد-19".

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن رئيسي أعرب عن تقديره لجهود الكوادر العلاجية في البلاد، وتضحياتهم الدؤوبة لحماية المواطنين من فتك الجائحة، مجددا التأكيد على تسخير كافة الطاقات لتسريع وتيرة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد وإنجازها قبل حلول الخريف.

وأكد رئيسي على إن إيران تعول على اللقاحات المحلية أولا، كما سيتم شراء النسخ الخارجية من هذه اللقاحات لسد حاجة البلاد.

وتلقى في وقت سابق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اللقاح ذاته.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، حيث سجلت، اليوم الأحد، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ تفشي الوباء في البلد، بعد تسجيلها 524 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.