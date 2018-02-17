مدرب منتخب البرازيل: 15 لاعبا حجزوا مكانهم في تشكيلة المنتخب لكأس العالم 2018

صرح مدرب المنتخب البرازيلي بكرة القدم تيتي بأن 15 لاعبا حجزوا مكانهم في التشكيلة الرسمية لمنتخب السامبا المشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

© Sputnik. Alexander Wilf "الفيفا" يعلن قائمة مواقع معسكرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018

صرح تيتي بأن اللاعبين الـ15 قد حجزوا مكانهم في التشكيلة الرسمية للمنتخب الأول لراقصي السامبا.

وأضاف تيتي بأن الباب لايزال مفتوحا أمام لاعبين جدد، و أنه يوجد في الوقت الحالي مقاعد شاغرة.

وتابع قائلا:" لاتزال هناك مقاعد شاغرة للاعبين جدد وأنا أعمل حاليا مع بعض اللاعبين الذين يحاولون إثبات أحقيتهم في الإنضمام لصفوف المنتخب".

وحول اللاعبين الذين ضمنوا مراكزهم، أجاب تيتي، بأن هؤلاء اللاعبين قادة حقيقين في نواديهم و أثبتوا قيمتهم.

و اللاعبون الذين ضمنوا تواجدهم هم، داني ألفيس، آليسون، ماركينوس، تياغو سيلفا، ميراندا، مارسيلو، كازيميرو، ريناتو اوغوستو

باولينيو، كوتينيو، فرناندينيو، ويليان، نيمار، غابرييل خيسوس و فيرمينيو.

هذا وسيلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات سويسرا و كوستاريكا و صربيا.