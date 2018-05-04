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كأس العالم لكرة القدم 2018
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الفيفا جياني إنفانتينو

بوتين سيكون حاضرا في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا

© Sputnik . Alexey Nikolsky
أخبار كأس العالم لكرة القدم 2018
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صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 والمقررة في 14 يونيو/حزيران، والتي ستجمع المنتخبين الروسي والسعودي.

أعلن بيسكوف بأن الرئيس الروسي سيكون حاضرا في المباراة الافتتاحية، وحول إمكانية حضوره لعدد من مباريات البطولة، قال بيسكوف:"إن ذلك سيعتمد على كيفية سير الأمور".

 وتسلم الرئيس الروسي برفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" "جواز المشجع" الذي يخوله حضور المباريات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو
© Sputnik . Alexey Nikolsky
بوتين يأمل بأن يقدم المنتخب الروسي أداء قويا في كأس العالم

حيث كان في زيارة عمل إلى مدينة سوتشي للوقوف على آخر تحضيرات المدينة للمونديال العالمي.

يذكر بأن المنتخب الروسي سيخوض مبارياته ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبات السعودية، مصر والأوراغواي.

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الكلمات الدلالية:
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