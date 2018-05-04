بوتين سيكون حاضرا في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا

أعلن بيسكوف بأن الرئيس الروسي سيكون حاضرا في المباراة الافتتاحية، وحول إمكانية حضوره لعدد من مباريات البطولة، قال بيسكوف:"إن ذلك سيعتمد على كيفية سير الأمور".
وتسلم الرئيس الروسي برفقة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" "جواز المشجع" الذي يخوله حضور المباريات.
حيث كان في زيارة عمل إلى مدينة سوتشي للوقوف على آخر تحضيرات المدينة للمونديال العالمي.
يذكر بأن المنتخب الروسي سيخوض مبارياته ضمن المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبات السعودية، مصر والأوراغواي.
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