بطاقات ديربي شبه الجزيرة الإيبيرية في كأس العالم بيعت بالكامل

صرح الحاكم الإقليمي لمقاطعة كراسنودار الروسية، فينيمين كوندراتيف، خلال لقائه وفدا من السفارة الإسبانية في روسيا، بأن بطاقات المباراة التي ستجمع إسبانيا بجارتها البرتغال قد بيعت بالكامل.

© AFP 2018 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU منتخب "لاروخا" يبدأ تحضيراته للمونديال دون لاعبي الملكي

قال حاكم مقاطعة كراسنودار بأن المباراة التي ستجمع منتخبي شبه الجزيرة الإيبيرية إسبانيا والبرتغال، والمقرر إقامتها في 15 يونيو/حزيران على ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي، قد بيعت بطاقاتها بالكامل. وأرجع كوندراتيف ذلك للمستوى العالي للفريقين وبخاصة منتخب لاروخا الذي يقدم كرة قدم عالية المستوى، وأحد المرشحين للفوز بالبطولة.وتمنى كوندراتيف بأن يفتح كأس العالم الأبواب أمام الإسبان لزيارة كراسنودار والمدن الموجودة فيها. وأكد على جاهزية جميع المرافق المواكبة للبطولة بالإضافة للقائمين عليها في مدينة سوتشي. يذكر بأن منتخب إسبانيا سيخوض مبارياته في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات البرتغال وإيران والمغرب.