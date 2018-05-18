على خطى "نسور قرطاج"...تونسي في "فريق المتطوعين" بمونديال روسيا

تحدث المتطوع سيف الدين هرابي، تونسي الجنسية مقيم في مقاطعة كراسنودار الروسية، في مقابلة لـ"سبوتنيك" عن تجربته بالعمل التطوعي وعملية اختياره للعمل كمتطوع خلال بطولة كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

هرابي وصف قبوله بالعمل في هذا الفريق بأنه محظوظ لأن كأس العالم هو مسابقة تحصل مرة كل أربع سنوات، وهو شرف كبير للعمل في صفوف المتطوعين.

وتابع هرابي حديثه عن عمله كمتطوع بأنه بدأ في تونس لإيمانه بدور هذا العمل وبالجمعيات التي ترعى مثل هذه الأعمال.

وقال: "اكتسبت خبرة قبل سبع سنوات من خلال مشاركاتي في مثل هذه الأعمال، حيث عملت في دور للأيتام والعجزة، كما عملت كمتطوع في سباقات الفورمولا1 في سوتشي الروسية".

وأضاف: "العمل التطوعي هو عملية نقل الخبرة للآخرين ليستفيدوا وللشخص المتطوع نفسه، حيث يصبح لديه خبرة وتجارب والتي لن تقدمها الحياة كهدية،

منها العمل ضمن المجموعة وكيفية تنظيم المناسبات الكبيرة والتعرف والاستفادة من خبرات الآخرين".

وتابع: "أجريت عددا من المقابلات قبل اختياري ضمن الفريق، وسأعمل كمترجم من اللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية،

وأنا متحمس للمشاركة كوني أحب كرة القدم وأمارسها مع فريق الجامعة "كوبان".

وحول حظوظ المنتخب الروسي لتخطي دور المجموعات تحدث هرابي، قائلا: "أتوقع أن يذهب المنتخب بعيدا في البطولة نظرا للمباريات الودية الاستعدادية التي لعبها المنتخب الروسي والتي كانت مع فرق كبيرة بالإضافة لعامل الأرض والجمهور، الأمر الذي سيمنح

المنتخب المزيد من القوة".

© Sputnik . Alexander Vilf متطوعة مصرية تروي رحلتها في الانضمام لفريق متطوعي مونديال روسيا

وأكمل حديثه: "أكن الكثير من المشاعر والعاطفة للمنتخب الروسي، كوني مقيم هنا منذ 5 سنوات وأشعر بأن هذا البلد أصبح جزء مني.

وقبل قدومي إلى هنا اعتقدت بأن روسيا كلها ثلوج وبرد طوال العام ولكن عند قدومي شاهدت الوضع مختلف.

روسيا بلد عظيم ويجب زيارته فهو لا يعتبر بلد عادي نظرا لما يمتلكه من عظماء من أمثال "بوشكين"، دستايفسكي"،" لينين"، أشكر

جميع الأساتذة الذين ساعدوني في روسيا ولجميع الأصدقاء الروس الذين قدموا لي كل الدعم خلال تواجدي في روسيا".