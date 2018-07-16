مورينيو يتحدث عن رأيه بضربة الجزاء في نهائي كأس العالم

علق المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، على ركلة الجزاء التي منحها الحكم الأرجنتيني لفرنسا في نهائي كأس العالم أمام المنتخب الكرواتي بعد العودة لـ"تقنية الفيديو".

أبدى البرتغالي عدم رضاه عن ركلة الجزاء التي منحت للمنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بعد العودة لـ"تقنية الفيديو".

قائلا: "أيدت استخدام التقنية في المباريات لكن ليس بهذه الطريقة، يجب أن يستخدم الفيديو في اللقطات والمشاهد الخطيرة".

© Sputnik . Vladimir Sergeev حصاد المونديال...كأس العالم 2018 بالأرقام

وتابع قائلا: "في الحقيقة لم يكن واضحا أنه هناك خطأ، هذه مباراة نهائية، وليست مباراة عادية، مثل هذه الحالات يؤثر على المباراة"، بحسب "آر تي".

وأضاف: "إن اللاعب الكرواتي لم يكن يقصد قطع الكرة بيده، وبوجهة نظري هذه عقوبة غير مقبولة، وسيتذكر العالم هذه البطولة بأنها مونديال تقنية الفيديو".

يذكر بأن فرنسا توجت بلقب كأس العالم للمرة الثانية بتاريخها بعد تغلبها، يوم أمس، على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لاثنين في العاصمة الروسية موسكو.