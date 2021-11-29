https://arabic.sputniknews.com/20211129/انطلاق-مباحثات-فيينا-وسط-مساع-دبلوماسية-إسرائيلية-لمنع-التوصل-لاتفاق-مع-طهران---1053394114.html

انطلاق مباحثات فيينا وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران

انطلاق مباحثات فيينا وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران

الموضوعات: انطلاق مباحثات فيينا وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران، محكمة ليبية تقضي باستبعاد الدبيبة من الانتخابات الرئاسية بعد الطعن في... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T16:25+0000

2021-11-29T16:25+0000

2021-11-29T16:25+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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انطلاق مباحثات فيينا، وسط مساعي دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران انطلاق مباحثات فيينا، وسط مساعي دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهران

انطلاق مباحثات فيينا، وسط مساع دبلوماسية إسرائيلية لمنع التوصل لاتفاق مع طهرانقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بريطانيا وإسرائيل "ستعملان ليلا ونهارا" للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية.وأضافا في مقال مشترك بصحيفة تليغراف البريطانية، إن "الوقت يمر، مما يزيد من ضرورة التعاون الوثيق مع شركائنا وأصدقائنا لإحباط طموحات طهران".وفي وقت سابق، وجهت إسرائيل طلبا للقوى الكبرى، عشية استئناف المحادثات النووية مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، باشتراط استمرار المحادثات مع إيران بوقف طهران تخصيب اليورانيوم، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.وأضافت القناة إن إسرائيل تبذل جهودا دبلوماسية ليس فقط لمنع العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، ولكن أيضا لمنع التوصل لاتفاق مؤقت مع طهران.في هذا السياق، قال الخبير الشأن الإيراني، محمد غروي، إن إيران تذهب لمباحثات فيينا بجدية كاملة من أجل رفع العقوبات، لكنه أكد أنه إذا ارادت واشنطن المناورة وممارسة مزيد من الضغوط، وطلب مزيد من التنازلات فلن تصل هذه المفاوضات إلى نتائج إيجابية.واعتبر غروي إسرائيل هي "الحاضر الغائب في هذا الاتفاق، وهي تقوم بأعمال عدائية ضد إيران، وتعمل من خارج الطاولة لصالح نفسها ولصالح واشنطن".محكمة ليبية تقضي باستبعاد الدبيبة من الانتخابات الرئاسية بعد الطعن في إمكانية ترشحهقضت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، بإلغاء قرار المفوضية بقبول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، للانتخابات الرئاسية.وأكد مصدر لسبوتنيك، أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طرابلس، قبلت طعنا مقدما من 3 مرشحين رئاسيين ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية.وأضاف إنه تم قبول طعن قدم من المرشحين الرئاسيين، فتحي باشاغا، وعارف النايض، ومحمد المنتصر، ضد ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية.إلى ذلك، قال سيف الإسلام القذافي، إن القضاة بمحكمة سبها الابتدائية جنوب ليبيا، امتنعوا عن عقد جلسة النظر في طعنه على قرار المفوضية العليا للانتخابات برفض ترشحه للانتخابات الرئاسية.وأكد أن "المجتمع الدولي يمكن أن يضمن قبول الأطراف الليبية بنتائج الانتخابات، فلدية أساليبه للضغط سواء عسكريا او سياسيا من أجل ضمان إقامة الانتخابات وقبول الأطراف بنتائجها وعدم عرقلة الانتخابات".البطريرك الماروني بشارة الراعي يحذر من إرجاء الانتخابات اللبنانية تحت ذرائع "غير منطقية"حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من إرجاء الانتخابات النيابية اللبنانية تحت ذرائع غير منطقية، مؤكداً رفضه استمرار تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء.وأضاف إن "الانتخابات النيابية ليست استحقاقا دستوريا دوريا فقط، بل محطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والإرادة الشعبية، وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية لتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من أجل التغيير إلى الأفضل".من جهته، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أن المنظومة السياسية التي حكمت لبنان تتفكك وبقيت المنظومة المالية وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي.إلى ذلك، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، خلال رسالة لرئيس اللبناني، ميشال عون، حمل المنظومة الحاكمة في لبنان مسؤولية العودة بلبنان للمربع صفر، كما حملهم مسؤولية التراجع عن المبادرة الفرنسية".وأوضح أن المبادرة أيضا تتضمن أن يكون تصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة لستة مقاعد فقط، وهو البند الذي يلقى خلافا بين مختلف الأحزاب اللبناني.وأشار الزين إلى أن "مقترح التأجيل هو لمدة شهرين فقط، كما أنه لن يتم إلغاء الانتخابات، لأنها مطلب داخلي ودولي، لافتا إلى أن هناك تخوفات من تأجيلها بسبب ما حدث 2009 عندما مدد المجلس النيابيي لنفسه مرتين، لكن الظروف مختلفة الآن وسيشهد ربيع 2022 عقد الانتخابات بكل تأكيد".

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