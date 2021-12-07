"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها

وأضاف بورلا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعتقد أنه من الأخبار السارة أن يكون هناك شيء ينتشر بسرعة. الانتشار السريع يعني أنه سيصيب المليارات من الناس وقد تأتي طفرة أخرى، أنت لا تريد ذلك".وحذر رئيس "فايزر" من صعوبة استخلاص النتائج حول موجة العدوى في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، حيث أن 5% فقط من مواطنيها تزيد أعمارهم على 60 عاما، وعادة ما يصاب الشباب إصابات أقل حدة.ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا مصابون أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى حدوث إصابات أكثر خطورة بكوفيد، على حد قول بورلا.وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المؤكدة من العشرات إلى الملايين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "سيكون لدينا فهم جيد، دعنا نقول قبل نهاية العام، لما يعنيه بالضبط، للمظاهر السريرية".
ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا مصابون أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى حدوث إصابات أكثر خطورة بكوفيد، على حد قول بورلا.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المؤكدة من العشرات إلى الملايين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "سيكون لدينا فهم جيد، دعنا نقول قبل نهاية العام، لما يعنيه بالضبط، للمظاهر السريرية".