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"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها
قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، إن متحور "أوميكرون" يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، ولكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T16:49+0000
2021-12-07T16:49+0000
العالم
منوعات
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فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وأضاف بورلا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعتقد أنه من الأخبار السارة أن يكون هناك شيء ينتشر بسرعة. الانتشار السريع يعني أنه سيصيب المليارات من الناس وقد تأتي طفرة أخرى، أنت لا تريد ذلك".وحذر رئيس "فايزر" من صعوبة استخلاص النتائج حول موجة العدوى في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، حيث أن 5% فقط من مواطنيها تزيد أعمارهم على 60 عاما، وعادة ما يصاب الشباب إصابات أقل حدة.ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا مصابون أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى حدوث إصابات أكثر خطورة بكوفيد، على حد قول بورلا.وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المؤكدة من العشرات إلى الملايين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "سيكون لدينا فهم جيد، دعنا نقول قبل نهاية العام، لما يعنيه بالضبط، للمظاهر السريرية".
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العالم, منوعات, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

"فايزر":"أوميكرون" يبدو أقل حدة من المتحورات السابقة لكنه ينتشر أسرع منها

16:49 GMT 07.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، إن متحور "أوميكرون" يبدو أقل حدة من السلالات السابقة، ولكن يبدو أيضا أنه ينتشر بشكل أسرع ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الطفرات في المستقبل.
وأضاف بورلا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لا أعتقد أنه من الأخبار السارة أن يكون هناك شيء ينتشر بسرعة. الانتشار السريع يعني أنه سيصيب المليارات من الناس وقد تأتي طفرة أخرى، أنت لا تريد ذلك".
وحذر رئيس "فايزر" من صعوبة استخلاص النتائج حول موجة العدوى في جنوب أفريقيا في الوقت الحالي، حيث أن 5% فقط من مواطنيها تزيد أعمارهم على 60 عاما، وعادة ما يصاب الشباب إصابات أقل حدة.
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أمس, 16:26 GMT
ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص في جنوب أفريقيا مصابون أيضا بفيروس نقص المناعة البشرية، مما قد يؤدي على الأرجح إلى حدوث إصابات أكثر خطورة بكوفيد، على حد قول بورلا.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" المؤكدة من العشرات إلى الملايين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "سيكون لدينا فهم جيد، دعنا نقول قبل نهاية العام، لما يعنيه بالضبط، للمظاهر السريرية".
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