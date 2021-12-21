https://arabic.sputniknews.com/20211221/ما-هي-أسباب-وأعراض-انخفاض-حرارة-الجسم-وما-خطورتها-على-صحتك؟-1054429196.html

ما هي أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وما خطورتها على صحتك؟

ما هي أسباب وأعراض انخفاض حرارة الجسم وما خطورتها على صحتك؟

يحتاج جسم الإنسان إلى أجواء مناسبة حتى تتمكن أعضائه من العمل بالكفاءة المطلوبة ومنها درجة حرارة الجسم التي يتم ضبطها تلقائيا عند 37 درجة سيليزيوس. 21.12.2021, سبوتنيك عربي

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وعندما يحدث تغير في درجة حرارة الجسم (ارتفاعا أو انخفاضا) يكون لذلك أعراض تؤثر سلبا على صحة الإنسان.متى تكون درجة حرارة الجسم منخفضة؟إذا أصبحت درجة حرارة الجسم أقل من 35 درجة تكون منخفضة وتسبب آثارا سلبية على صحة الإنسان، بحسب تقرير نشره موقع "ميديسن نت" الطبي.يحدث انخفاض حرارة الجسم عندما يتم فقد الحرارة بصورة أسرع من قدرة الجسم على إنتاج الطاقة اللازمة لتدفئته.ويقول الموقع:ما هي أسباب انخفاض حرارة الجسم؟انخفاض حرارة الجسم هي فقد الحرارة بصورة أسرع من القدرة على توليدها وفي أغلب الأحيان يكون السبب في ذلك هو:ما هي أعراض وعلامات انخفاض حرارة الجسم؟أورد الموقع مجموعة أعراض وعلامات بعضها يمكن ملاحظته من بداية انخفاض حرارة الجسم وأخرى لا يمكن اكتشافها إلا بعدما يصبح الجسم في وضع سيء:متى تصبح برودة الجسم خطيرة؟تختلف استجابة الجسم لانخفاض الحرارة حوله لأي من الأسباب السابقة وفقا لمجموعة من العوامل، التي تزيد من خطورة هذا الأمر ومنها:

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