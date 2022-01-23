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https://arabic.sputniknews.com/20220123/بسبب-الرماد-الذي-خلفه-البركان-الخروج-ممنوع-على-أطفال-تونغا-1056863784.html
بسبب الرماد الذي خلفه البركان... الخروج ممنوع على أطفال تونغا
بسبب الرماد الذي خلفه البركان... الخروج ممنوع على أطفال تونغا
هواء ملوث، وغبار ما زال كثيفا، وأطفال تمنعهم عائلاتهم من الخروج خوفا عليهم من آثار بركان وتسونامي تونغا المدمر.. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T08:32+0000
2022-01-23T08:32+0000
الحمم البركانية
أخبار البركان
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هكذا هو الحال في تونغا.. تلك المنطقة التي تعرضت لانفجار بركاني وتسونامي شيدين الأسبوع الماضي.ووفقا لرويترز قال عمال إغاثة وسكان إن العائلات منعت أطفالها من اللعب في الخارج بينما تكافح تونغا للتعامل مع الرماد والتداعيات النفسية للانفجار البركاني الأخير.لقد ظل الاتصال بالعالم الخارجي صعبًا إلى اليوم الأحد، مع قلة خدمات الإنترنت، ولا تزال الجزر البعيدة معزولة عن خدمة الهاتف.من جهتها قالت منظمة الصليب الأحمر إنها توفر ليس فقط الخيام والطعام والمياه والمراحيض لـ173 أسرة في جزيرة تونغا الرئيسية، بل توفر أيضا وسائل الراحة.قال درو هافيا، نائب رئيس الصليب الأحمر في تونغا: "لا يزال الجميع يكافحون في الوقت الحالي"، مؤكدا أنه وبسبب الرماد، تتأكد العائلات من أن أطفالها لا يلعبون في الخارج، وأنهم جميعًا في الداخل".وقال هافيا إنه على الرغم من إجلاء بعض السكان من الجزر النائية الأكثر تضررا في هاباي إلى جزيرة تونغاتابو الرئيسية، إلا أن آخرين رفضوا المغادرة.وقال إن الأثر النفسي للأمواج التي تتدفق عبر القرى وتدمرها سيؤثر على حياتهم لبعض الوقت، لافتا إلى وجود مخاوف أخرى مشتركة بين الكثيرين في تونغا.وقد أدى ثوران بركان هنغجا تونغا هنغا هاباي، والذي يقع على حلقة النار النشطة زلزاليًا في المحيط الهادئ، إلى إرسال موجات تسونامي عبر المحيط الهادئ وسمع صوته على بعد حوالي 2300 كيلومتر (1430 ميلاً) في نيوزيلندا.كان الثوران البركاني قويًا لدرجة أن الأقمار الصناعية الفضائية لم تلتقط سحبًا ضخمة من الرماد فحسب ، بل أيضًا موجة صدمة جوية انطلقت من البركان بسرعة تقترب من سرعة الصوت.يتذكر جون توكوافو، صاحب منتجع شاطئ فاكالوا، الذي اضطر إلى الإسراع لإنقاذ زوجته من كارثة تسونامي: "اعتقدت أن العالم يقترب من نهايته".وقالت ماري لين فونوا مديرة تحرير الموقع الإخباري ماتانجي تونجا أونلاين لرويترز يوم الأحد "أعتقد أن الجزيرة بأكملها في حالة صدمة".وأكدت أن الأمر استغرق أسبوعا حتى يتعافى كثير من الناس من الصوت "النابض والمخيف" للانفجار، لافتة إلى أن "صوتها كان مرتفعا للغاية، كان المنزل يهتز والنوافذ تهتز واشتدت حدة الصوت أكثر فأكثر حتى الانفجار الكبير".وقالت فونوا إن السكان كانوا يرغبون في هطول الأمطار الاستوائية لتزيل الغبار البركاني "المروع والمثير للحكة"، لافتة إلى أن أوراق الأشجار تحولت إلى اللون البني وتساقطت.
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الحمم البركانية, أخبار البركان

بسبب الرماد الذي خلفه البركان... الخروج ممنوع على أطفال تونغا

08:32 GMT 23.01.2022
© REUTERS / Galapagos National Parkشوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022.
شوهدت الحمم البركانية بعد ثوران بركان وولف في جزيرة إيزابيلا في غالاباغوس، الإكوادور 7 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Galapagos National Park
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هواء ملوث، وغبار ما زال كثيفا، وأطفال تمنعهم عائلاتهم من الخروج خوفا عليهم من آثار بركان وتسونامي تونغا المدمر..
هكذا هو الحال في تونغا.. تلك المنطقة التي تعرضت لانفجار بركاني وتسونامي شيدين الأسبوع الماضي.
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ووفقا لرويترز قال عمال إغاثة وسكان إن العائلات منعت أطفالها من اللعب في الخارج بينما تكافح تونغا للتعامل مع الرماد والتداعيات النفسية للانفجار البركاني الأخير.
لقد ظل الاتصال بالعالم الخارجي صعبًا إلى اليوم الأحد، مع قلة خدمات الإنترنت، ولا تزال الجزر البعيدة معزولة عن خدمة الهاتف.
من جهتها قالت منظمة الصليب الأحمر إنها توفر ليس فقط الخيام والطعام والمياه والمراحيض لـ173 أسرة في جزيرة تونغا الرئيسية، بل توفر أيضا وسائل الراحة.
قال درو هافيا، نائب رئيس الصليب الأحمر في تونغا: "لا يزال الجميع يكافحون في الوقت الحالي"، مؤكدا أنه وبسبب الرماد، تتأكد العائلات من أن أطفالها لا يلعبون في الخارج، وأنهم جميعًا في الداخل".
وقال هافيا إنه على الرغم من إجلاء بعض السكان من الجزر النائية الأكثر تضررا في هاباي إلى جزيرة تونغاتابو الرئيسية، إلا أن آخرين رفضوا المغادرة.
وقال إن الأثر النفسي للأمواج التي تتدفق عبر القرى وتدمرها سيؤثر على حياتهم لبعض الوقت، لافتا إلى وجود مخاوف أخرى مشتركة بين الكثيرين في تونغا.
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وقد أدى ثوران بركان هنغجا تونغا هنغا هاباي، والذي يقع على حلقة النار النشطة زلزاليًا في المحيط الهادئ، إلى إرسال موجات تسونامي عبر المحيط الهادئ وسمع صوته على بعد حوالي 2300 كيلومتر (1430 ميلاً) في نيوزيلندا.
كان الثوران البركاني قويًا لدرجة أن الأقمار الصناعية الفضائية لم تلتقط سحبًا ضخمة من الرماد فحسب ، بل أيضًا موجة صدمة جوية انطلقت من البركان بسرعة تقترب من سرعة الصوت.
يتذكر جون توكوافو، صاحب منتجع شاطئ فاكالوا، الذي اضطر إلى الإسراع لإنقاذ زوجته من كارثة تسونامي: "اعتقدت أن العالم يقترب من نهايته".
وقالت ماري لين فونوا مديرة تحرير الموقع الإخباري ماتانجي تونجا أونلاين لرويترز يوم الأحد "أعتقد أن الجزيرة بأكملها في حالة صدمة".
وأكدت أن الأمر استغرق أسبوعا حتى يتعافى كثير من الناس من الصوت "النابض والمخيف" للانفجار، لافتة إلى أن "صوتها كان مرتفعا للغاية، كان المنزل يهتز والنوافذ تهتز واشتدت حدة الصوت أكثر فأكثر حتى الانفجار الكبير".
وقالت فونوا إن السكان كانوا يرغبون في هطول الأمطار الاستوائية لتزيل الغبار البركاني "المروع والمثير للحكة"، لافتة إلى أن أوراق الأشجار تحولت إلى اللون البني وتساقطت.
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