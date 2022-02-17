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بلينكن: جئت اليوم إلى مجلس الأمن ليس لبدء الحرب ولكن لمنعها
بلينكن: جئت اليوم إلى مجلس الأمن ليس لبدء الحرب ولكن لمنعها
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تتحقق من معلوماتها حول الأزمة الأوكرانية من خلال "ما يحدث على مرأى من الجميع". 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T16:27+0000
2022-02-17T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بلينكن متحدثا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه جاء إلى اليوم المجلس "ليس ليبدأ حربا ولكن ليمنعها"، مشيرا إلى أن "روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".واستطرد أن "روسيا تخطط لإنتاج ذريعة لشن هجوم على جارتها؛ قد تشمل هجوما وهميا أو حقيقيا باستخدام مواد كيميائية". وأردف أنه إذا لم "تغزُ روسيا (أوكرانيا)"، ستشعر الولايات المتحدة بالهدوء، وستقبل بكل سرور أي انتقادات يوجهها أي شخص إليها.وتابع أنه بعث برسالة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم، يقترح عليه عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا لحل الأزمة، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تسعى لتحقيق السلام، "يمكن أن تعلن اليوم دون تحفظات أو انحراف، أنها لن تغزو أوكرانيا".في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الرد الأمني الروسي، المشترك مع الولايات المتحدة، يؤكد عدم قبول مطالب سحب القوات من بعض المناطق الروسية".وجاء في بيان الوزارة: "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مباشرة على الحدود الروسية ينذر بالخطر، فيما لا يزال يتم تجاهل الخطوط الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها".بالأمس، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".واليوم، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا لا تخطط لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام التي كتبت تقارير مزيفة عن غزو وشيك مزعوم لأوكرانيا، وتترك للقراء تقييم هذه الأنباء".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجيش-الأوكراني-يعلن-تعرضه-لقصف-مدفعي-شرقي-البلاد-والبنتاغون-يعلق-1058770462.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

بلينكن: جئت اليوم إلى مجلس الأمن ليس لبدء الحرب ولكن لمنعها

16:27 GMT 17.02.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 17.02.2022)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تتحقق من معلوماتها حول الأزمة الأوكرانية من خلال "ما يحدث على مرأى من الجميع".
وأضاف بلينكن متحدثا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه جاء إلى اليوم المجلس "ليس ليبدأ حربا ولكن ليمنعها"، مشيرا إلى أن "روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".
واستطرد أن "روسيا تخطط لإنتاج ذريعة لشن هجوم على جارتها؛ قد تشمل هجوما وهميا أو حقيقيا باستخدام مواد كيميائية". وأردف أنه إذا لم "تغزُ روسيا (أوكرانيا)"، ستشعر الولايات المتحدة بالهدوء، وستقبل بكل سرور أي انتقادات يوجهها أي شخص إليها.
وتابع أنه بعث برسالة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم، يقترح عليه عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا لحل الأزمة، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تسعى لتحقيق السلام، "يمكن أن تعلن اليوم دون تحفظات أو انحراف، أنها لن تغزو أوكرانيا".
في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.
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15:20 GMT
يدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الرد الأمني الروسي، المشترك مع الولايات المتحدة، يؤكد عدم قبول مطالب سحب القوات من بعض المناطق الروسية".
وجاء في بيان الوزارة: "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مباشرة على الحدود الروسية ينذر بالخطر، فيما لا يزال يتم تجاهل الخطوط الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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أمس, 12:04 GMT
بالأمس، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".
واليوم، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن "روسيا لا تخطط لرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام التي كتبت تقارير مزيفة عن غزو وشيك مزعوم لأوكرانيا، وتترك للقراء تقييم هذه الأنباء".
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