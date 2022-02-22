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https://arabic.sputniknews.com/20220222/معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-بعد-إعلان-تسليحه-بصواريخ-روسية-1059004468.html
معلومات عن جيش بيلاروسيا بعد إعلان تسليحه بصواريخ روسية
معلومات عن جيش بيلاروسيا بعد إعلان تسليحه بصواريخ روسية
يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما أعلن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل على تجهيزه بمنظومات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:23+0000
2022-02-22T15:23+0000
رصد عسكري
مناورات "زاباد-2017"
روسيا
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وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، قال لوكاشينكو، في تصريحات صحفية: "لدينا اتفاق مع روسيا... شكلنا مجموعة موحدة بين روسيا وبيلاروسيا هنا... جيشا موحدا... هذا هو موقفنا الرسمي".وبعدها بيومين، قال فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة، في إشارة إلى تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة بين البلدين.ما هي قدرات جيش بيلاروسيا؟يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يصل إجمالي عدد جنوده إلى 445 ألف جندي بينهم:يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 103 آلاف نسمة.تصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة، بينها:تتكون القوات البرية لبيلاروسيا من 5 أنواع من الأسلحة إضافة إلى القوة البشرية، وتضم:تمتلك بيلاروسيا قوة دعم لوجيستي تضم ميناء و65 مطار إضافة إلى شبكة طرق يتجاوز طولها 86 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية تتجاوز 5.5 ألف كيلومترا.ميزانية دفاع بيلاروسيا تتجاوز 723 مليون دولار أمريكي، وهي دولة حبيسة ليس لها أي شواطئ، لكن حدودها المشتركة مع دول أخرى تصل إلى 3 آلاف و599 كيلومترا.ما هو تصنيف الجيش الروسي؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 عالميا ويمتلك قوة هائلة من الأسلحة التقليدية تضم أكثر من 12 ألف دبابة تجعله في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح".ويضف إلى القوة التقليدية الهائلة للجيش الروسي، فإنه يمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم أكثر من 6 آلاف رأس نووي، ويقدر حجمها بنحو نصف قنابل العالم النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-بيلاروسيا-يعلن-أن-بلاده-تعمل-على-تجهيز-جيشها-بمنظومات-إس-400-1059002439.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/الدفاع-البيلاروسية-نتخذ-إجراءات-بالتعاون-مع-الجيش-الروسي-لمنع-الحرب-1058911109.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/ما-هي-القدرات-العسكرية-لأقوى-10-جيوش-في-الناتو-1058901131.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/ما-هي-نقاط-قوة-الجيش-الروسي-في-أي-مواجهة-مع-الناتو-1058893952.html
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رصد عسكري, مناورات "زاباد-2017", روسيا

معلومات عن جيش بيلاروسيا بعد إعلان تسليحه بصواريخ روسية

15:23 GMT 22.02.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما أعلن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل على تجهيزه بمنظومات صواريخ "إس 400" الروسية.
وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، قال لوكاشينكو، في تصريحات صحفية: "لدينا اتفاق مع روسيا... شكلنا مجموعة موحدة بين روسيا وبيلاروسيا هنا... جيشا موحدا... هذا هو موقفنا الرسمي".
بدأت روسيا وبيلاروسيا مناورات مشتركة بعنوان قرار الحلفاء - 2022،10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
رئيس بيلاروسيا يعلن أن بلاده تعمل على تجهيز جيشها بمنظومات "إس-400"
14:39 GMT
وبعدها بيومين، قال فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة، في إشارة إلى تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة بين البلدين.
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الدفاع البيلاروسية: نتخذ إجراءات بالتعاون مع الجيش الروسي لمنع الحرب
20 فبراير, 15:04 GMT

ما هي قدرات جيش بيلاروسيا؟

يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يصل إجمالي عدد جنوده إلى 445 ألف جندي بينهم:
45 ألفا قوات عاملة.
110 آلاف قوات شبه عسكرية.
290 ألفا قوات احتياطية.
يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 103 آلاف نسمة.
أفراد الجيش التشيكي خلال تدريب قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
ما هي القدرات العسكرية لأقوى 10 جيوش في "الناتو" وترتيبها عالميا؟
20 فبراير, 12:52 GMT
تصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة، بينها:
38 مقاتلة وطائرة اعتراضية.
67 طائرة هجومية.
4 طائرات نقل عسكري.
30 طائرة تدريب.
62 مروحية بينها 21 مروحية هجومية.
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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ما هي نقاط قوة الجيش الروسي في أي مواجهة مع "الناتو"
20 فبراير, 11:13 GMT
تتكون القوات البرية لبيلاروسيا من 5 أنواع من الأسلحة إضافة إلى القوة البشرية، وتضم:
601 دبابة.
1510 مدرعة.
482 مدفع ذاتي الحركة.
228 مدفع ميداني.
238 راجمة صواريخ.
تمتلك بيلاروسيا قوة دعم لوجيستي تضم ميناء و65 مطار إضافة إلى شبكة طرق يتجاوز طولها 86 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية تتجاوز 5.5 ألف كيلومترا.
ميزانية دفاع بيلاروسيا تتجاوز 723 مليون دولار أمريكي، وهي دولة حبيسة ليس لها أي شواطئ، لكن حدودها المشتركة مع دول أخرى تصل إلى 3 آلاف و599 كيلومترا.

ما هو تصنيف الجيش الروسي؟

يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 عالميا ويمتلك قوة هائلة من الأسلحة التقليدية تضم أكثر من 12 ألف دبابة تجعله في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح".
ويضف إلى القوة التقليدية الهائلة للجيش الروسي، فإنه يمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم أكثر من 6 آلاف رأس نووي، ويقدر حجمها بنحو نصف قنابل العالم النووية.
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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