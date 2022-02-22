https://arabic.sputniknews.com/20220222/معلومات-عن-جيش-بيلاروسيا-بعد-إعلان-تسليحه-بصواريخ-روسية-1059004468.html

معلومات عن جيش بيلاروسيا بعد إعلان تسليحه بصواريخ روسية

معلومات عن جيش بيلاروسيا بعد إعلان تسليحه بصواريخ روسية

يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما أعلن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه يجري العمل على تجهيزه بمنظومات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T15:23+0000

2022-02-22T15:23+0000

2022-02-22T15:23+0000

رصد عسكري

مناورات "زاباد-2017"

روسيا

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وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، قال لوكاشينكو، في تصريحات صحفية: "لدينا اتفاق مع روسيا... شكلنا مجموعة موحدة بين روسيا وبيلاروسيا هنا... جيشا موحدا... هذا هو موقفنا الرسمي".وبعدها بيومين، قال فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة، في إشارة إلى تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة بين البلدين.ما هي قدرات جيش بيلاروسيا؟يصنف جيش بيلاروسيا في المرتبة رقم 52 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، بينما يصل إجمالي عدد جنوده إلى 445 ألف جندي بينهم:يصل عدد سكان بيلاروسيا إلى نحو 9.4 مليون نسمة بينهم نحو 5 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و3.7 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا أكثر من 103 آلاف نسمة.تصنف القوات الجوية لبيلاروسيا في المرتبة رقم 44 عالميا وتمتلك 201 طائرة، بينها:تتكون القوات البرية لبيلاروسيا من 5 أنواع من الأسلحة إضافة إلى القوة البشرية، وتضم:تمتلك بيلاروسيا قوة دعم لوجيستي تضم ميناء و65 مطار إضافة إلى شبكة طرق يتجاوز طولها 86 ألف كيلومترا وشبكة سكك حديدية تتجاوز 5.5 ألف كيلومترا.ميزانية دفاع بيلاروسيا تتجاوز 723 مليون دولار أمريكي، وهي دولة حبيسة ليس لها أي شواطئ، لكن حدودها المشتركة مع دول أخرى تصل إلى 3 آلاف و599 كيلومترا.ما هو تصنيف الجيش الروسي؟يصنف الجيش الروسي في المرتبة رقم 2 عالميا ويمتلك قوة هائلة من الأسلحة التقليدية تضم أكثر من 12 ألف دبابة تجعله في المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح".ويضف إلى القوة التقليدية الهائلة للجيش الروسي، فإنه يمتلك أضخم ترسانة نووية في العالم تضم أكثر من 6 آلاف رأس نووي، ويقدر حجمها بنحو نصف قنابل العالم النووية.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/رئيس-بيلاروسيا-يعلن-أن-بلاده-تعمل-على-تجهيز-جيشها-بمنظومات-إس-400-1059002439.html

https://arabic.sputniknews.com/20220220/الدفاع-البيلاروسية-نتخذ-إجراءات-بالتعاون-مع-الجيش-الروسي-لمنع-الحرب-1058911109.html

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رصد عسكري, مناورات "زاباد-2017", روسيا