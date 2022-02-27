https://arabic.sputniknews.com/20220227/استئناف-العملية-العسكرية-لحماية-دونباس-ونزع-سلاح-أوكرانيا--تشكيل-ميثاق-الشعب-في-السودان-1059232196.html

استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" في السودان

استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" في السودان

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت 26 فبراير/ شباط، استئناف تقدم القوات الروسية على كل المحاور في إطار العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T15:26+0000

2022-02-27T15:26+0000

2022-02-27T15:26+0000

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استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" بالسودان استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" بالسودان

موسكو تعلن استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيايأتي ذلك بعد يوم يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات.وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، التي تراجعت لاحقا و رفضت أن يتم عقد المفاوضات في بيلاروس.في هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. بسام البني، إن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يعد نوعا من إعلان الحرب، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تعتقد أن زيلينسكي دُمية في يد الغرب، لذا جاء القرار الروسي بعدم تعليق العمليات العسكرية أثناء المفاوضات المقبلة.وأكد أن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق أهدافها وهي إنهاء النازية ونزع سلاح أوكرانيا ووحماية دونباس.الحوثيون ينشرون وثائق سرية لمشاركة واشنطن في الحرب على صعدة إلى جانب الجيش اليمنينشر الحوثيون وثائق سرية تشير إلى مشاركة الولايات المتحدة في الحروب السابقة إلى جانب الجيش اليمني ضد الحوثيين في صعدة شمال اليمن.وأوضحت الوثائق السرية مدى التنسيق لزيارة قائد القوات الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي لليمن ولقائه بقادة وزارتي الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء خلال الحرب الأولى على صعدة .وعرضت الوثائق، محضرا لاجتماع اللجنة الأمنية العليا المتضمن التوجيه بالقضاء على الحوثيين في بعض مناطق صعدة خلال 72 ساعة قبل وصول قائد القوات المركزية الأمريكية إلى اليمن بأيام.وأوضح أن الحوثيين وضعوا أيديهم على الوثائق الخاصة بجهاز الأمن القومي والأمن السياسي والذي نشأ بالتعاون مع الأمريكيين والكنديين ، وكان وقتها هناك تعاون مع هذه الجهات.وقال إن قرارات مجلس الأمن بحظر التسليح على الحوثيين ليس مهما بقدر تنفيذه لأنها قرارات لا تنفذ ، فالتهريب يحدث بالمخالفة لتلك القرارات، على حد قوله.تشكيل "ميثاق الشعب" بمشاركة كل القوى الثورية لإسقاط الحكم العسكري بالسودانقال يوسف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم لجان المقاومة في السودان، إن "ميثاق الشعب"، المقرر الإعلان عنه، يضم لجان المقاومة ومعظم القوى الثورية.وشدد على أن هذا التجمع "ليس بديلا لقوى الحرية والتغيير بالمعنى الحرفي، بل هو نقطة التلاقي بين جميع الأطراف من أجل إقامة الحكم المدني".وأوضح أنه "الهدف من هو تأسيس حكم مدني يقود للإنتخابات ويبعد الفراغ الدستوري الذي أوجده العسكر من خلال الانقلاب الذي أطاح بالبلاد وهدد أمنها"، على حد قوله.ولفتت إلى أن الميثاق الوطني ليس بديلًا للحرية والتغيير بقدر ما هو استكمال لما قام به مع تفادي أخطاء الماضي التي وقع فيها إعلان قوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن "ميثاق الشعب" سيستفيد من التجربة الماضية ويصحح أخطاءها.

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