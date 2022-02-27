https://arabic.sputniknews.com/20220227/استئناف-العملية-العسكرية-لحماية-دونباس-ونزع-سلاح-أوكرانيا--تشكيل-ميثاق-الشعب-في-السودان-1059232196.html
استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" في السودان
استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" في السودان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت 26 فبراير/ شباط، استئناف تقدم القوات الروسية على كل المحاور في إطار العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:26+0000
2022-02-27T15:26+0000
2022-02-27T15:26+0000
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استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" بالسودان
استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" بالسودان
موسكو تعلن استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيايأتي ذلك بعد يوم يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات.وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، التي تراجعت لاحقا و رفضت أن يتم عقد المفاوضات في بيلاروس.في هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. بسام البني، إن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة يعد نوعا من إعلان الحرب، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تعتقد أن زيلينسكي دُمية في يد الغرب، لذا جاء القرار الروسي بعدم تعليق العمليات العسكرية أثناء المفاوضات المقبلة.وأكد أن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق أهدافها وهي إنهاء النازية ونزع سلاح أوكرانيا ووحماية دونباس.الحوثيون ينشرون وثائق سرية لمشاركة واشنطن في الحرب على صعدة إلى جانب الجيش اليمنينشر الحوثيون وثائق سرية تشير إلى مشاركة الولايات المتحدة في الحروب السابقة إلى جانب الجيش اليمني ضد الحوثيين في صعدة شمال اليمن.وأوضحت الوثائق السرية مدى التنسيق لزيارة قائد القوات الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي لليمن ولقائه بقادة وزارتي الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء خلال الحرب الأولى على صعدة .وعرضت الوثائق، محضرا لاجتماع اللجنة الأمنية العليا المتضمن التوجيه بالقضاء على الحوثيين في بعض مناطق صعدة خلال 72 ساعة قبل وصول قائد القوات المركزية الأمريكية إلى اليمن بأيام.وأوضح أن الحوثيين وضعوا أيديهم على الوثائق الخاصة بجهاز الأمن القومي والأمن السياسي والذي نشأ بالتعاون مع الأمريكيين والكنديين ، وكان وقتها هناك تعاون مع هذه الجهات.وقال إن قرارات مجلس الأمن بحظر التسليح على الحوثيين ليس مهما بقدر تنفيذه لأنها قرارات لا تنفذ ، فالتهريب يحدث بالمخالفة لتلك القرارات، على حد قوله.تشكيل "ميثاق الشعب" بمشاركة كل القوى الثورية لإسقاط الحكم العسكري بالسودانقال يوسف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم لجان المقاومة في السودان، إن "ميثاق الشعب"، المقرر الإعلان عنه، يضم لجان المقاومة ومعظم القوى الثورية.وشدد على أن هذا التجمع "ليس بديلا لقوى الحرية والتغيير بالمعنى الحرفي، بل هو نقطة التلاقي بين جميع الأطراف من أجل إقامة الحكم المدني".وأوضح أنه "الهدف من هو تأسيس حكم مدني يقود للإنتخابات ويبعد الفراغ الدستوري الذي أوجده العسكر من خلال الانقلاب الذي أطاح بالبلاد وهدد أمنها"، على حد قوله.ولفتت إلى أن الميثاق الوطني ليس بديلًا للحرية والتغيير بقدر ما هو استكمال لما قام به مع تفادي أخطاء الماضي التي وقع فيها إعلان قوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن "ميثاق الشعب" سيستفيد من التجربة الماضية ويصحح أخطاءها.
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استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا ... تشكيل "ميثاق الشعب" في السودان
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت 26 فبراير/ شباط، استئناف تقدم القوات الروسية على كل المحاور في إطار العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، بعد رفض كييف العودة إلى طاولة المفاوضات.
موسكو تعلن استئناف العملية العسكرية لحماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا
يأتي ذلك بعد يوم يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكراني باللغة الروسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الأحد، أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروس لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.
وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، التي تراجعت لاحقا و رفضت أن يتم عقد المفاوضات في بيلاروس.
وأكد بيسكوف أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال المفاوضات.
في هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. بسام البني، إن إمداد الغرب لأوكرانيا
بالأسلحة يعد نوعا من إعلان الحرب، مشيرا إلى أن القيادة الروسية تعتقد أن زيلينسكي دُمية في يد الغرب، لذا جاء القرار الروسي بعدم تعليق العمليات العسكرية أثناء المفاوضات المقبلة.
وأضاف أن تفسير الموقف الغربي الذي ينفذه زيلينسكي هو أن الغرب يقايض الأوكرانيين بإمدادهم بالأسلحة، حتى لا يتم إنهاء الحرب سريعًا بهدف شيطنة روسيا أمام الرأي العام العالمي.
وأكد أن العملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق أهدافها وهي إنهاء النازية ونزع سلاح أوكرانيا ووحماية دونباس.
الحوثيون ينشرون وثائق سرية لمشاركة واشنطن في الحرب على صعدة إلى جانب الجيش اليمني
نشر الحوثيون وثائق سرية تشير إلى مشاركة الولايات المتحدة في الحروب السابقة إلى جانب الجيش اليمني ضد الحوثيين في صعدة شمال اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بأن الوثائق السرية كشفت عن التحضيرات والمشاركة العسكرية المباشرة لأمريكا في الحرب على محافظة صعدة بدءا من يونيو حزيران 2004.
وأوضحت الوثائق السرية مدى التنسيق لزيارة قائد القوات الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي لليمن ولقائه بقادة وزارتي الدفاع والداخلية بالعاصمة صنعاء خلال الحرب الأولى على صعدة .
وعرضت الوثائق، محضرا لاجتماع اللجنة الأمنية العليا المتضمن التوجيه بالقضاء على الحوثيين في بعض مناطق صعدة خلال 72 ساعة قبل وصول قائد القوات المركزية الأمريكية
إلى اليمن بأيام.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، د.معن دماج إن الحوثيين لديهم سوابق في افتعال وثائق وتزويرها، لكن في المقابل يمكن أن يكون هناك أساس لذلك.
وأوضح أن الحوثيين وضعوا أيديهم على الوثائق الخاصة بجهاز الأمن القومي والأمن السياسي والذي نشأ بالتعاون مع الأمريكيين والكنديين ، وكان وقتها هناك تعاون مع هذه الجهات.
وقال إن قرارات مجلس الأمن بحظر التسليح
على الحوثيين ليس مهما بقدر تنفيذه لأنها قرارات لا تنفذ ، فالتهريب يحدث بالمخالفة لتلك القرارات، على حد قوله.
تشكيل "ميثاق الشعب" بمشاركة كل القوى الثورية لإسقاط الحكم العسكري بالسودان
قال يوسف أحمد إبراهيم، المتحدث باسم لجان المقاومة في السودان
، إن "ميثاق الشعب"، المقرر الإعلان عنه، يضم لجان المقاومة ومعظم القوى الثورية.
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الهدف من هذا الميثاق هو "إسقاط الحكم العسكري".
وشدد على أن هذا التجمع "ليس بديلا لقوى الحرية والتغيير
بالمعنى الحرفي، بل هو نقطة التلاقي بين جميع الأطراف من أجل إقامة الحكم المدني".
وأوضح أنه "الهدف من هو تأسيس حكم مدني يقود للإنتخابات ويبعد الفراغ الدستوري الذي أوجده العسكر من خلال الانقلاب الذي أطاح بالبلاد وهدد أمنها"، على حد قوله.
في هذا الإطار، قالت الأمين العام للحزب الجمهوري السوداني، أسماء محمود إن الهدف من الميثاق هو جمع السودانيين على رؤية واحدة، مشيرة إلى أن الهدف أيضا هو إسقاط الحكم العسكري، بحسب قولها.
ولفتت إلى أن الميثاق الوطني ليس بديلًا للحرية والتغيير بقدر ما هو استكمال لما قام به مع تفادي أخطاء الماضي التي وقع فيها إعلان قوى الحرية والتغيير، مشيرة إلى أن "ميثاق الشعب" سيستفيد من التجربة الماضية ويصحح أخطاءها.