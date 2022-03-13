https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتدى-الصدر-يطالب-بالتحقيق-في-ادعاءات-وجود-مواقع-إسرائيلية-بالعراق-1059841193.html
مقتدى الصدر يطالب بالتحقيق في ادعاءات وجود مواقع إسرائيلية بالعراق
مقتدى الصدر يطالب بالتحقيق في ادعاءات وجود مواقع إسرائيلية بالعراق
طالب الزعيم العراقي مقتدى الصدر بضرورة التحقيق فيما تم ادعاؤه من وجود مواقع إسرائيلية سرية في مدن عراقية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:38+0000
2022-03-13T12:38+0000
2022-03-13T12:38+0000
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وحسب بيان نشره الصدر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "وما يدعى بأن هناك مواقع إسرائيلية فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن".ومع مطالبته بالتحقيق استنكر الصدر أن يكون وجودها إن كانت موجودة ذريعة لضرب بلاده، قائلا: "ولا يجب أن تستعمل حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".واعتبر الزعيم الشيعي أن هذا الهجوم "سابقة خطيرة"، حيث قال: "على أن زج العراق وتعريض سمائه وأرضه ومقدساته في تلك الصراعات سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها".ودعا الصدر إلى تقديم "مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة"، من قبل الجهات المختصة بهذا الأمر في السلطة العراقية، قائلا: "على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للامم المتحدة والسفير الإيراني مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلا".وأكد على أنه "لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية".وتابع، "ولذا كما ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق.. فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة".ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/التليفزيون-الإيراني-الصواريخ-استهدفت-مواقع-سرية-تابعة-لإسرائيل-في-أربيل-فيديو-1059835362.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
مقتدى الصدر يطالب بالتحقيق في ادعاءات وجود مواقع إسرائيلية بالعراق
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طالب الزعيم العراقي مقتدى الصدر بضرورة التحقيق فيما تم ادعاؤه من وجود مواقع إسرائيلية سرية في مدن عراقية.
وحسب بيان نشره الصدر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "وما يدعى بأن هناك مواقع إسرائيلية فيجب التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن".
ومع مطالبته بالتحقيق استنكر الصدر أن يكون وجودها إن كانت موجودة ذريعة لضرب بلاده، قائلا: "ولا يجب أن تستعمل حجة لزعزعة أمن العراق وشعبه".
بيان الصدر جاء ردا على إعلان الحرس الثوري الإيراني
مسؤوليته بشكل رسمي عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية مساء أمس السبت.
واعتبر الزعيم الشيعي أن هذا الهجوم "سابقة خطيرة"، حيث قال: "على أن زج العراق وتعريض سمائه وأرضه ومقدساته في تلك الصراعات سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها".
ودعا الصدر إلى تقديم "مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة"، من قبل الجهات المختصة
بهذا الأمر في السلطة العراقية، قائلا: "على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للامم المتحدة والسفير الإيراني مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلا".
وأكد على أنه "لا ينبغي استعمال الأراضي العراقية
من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية".
وتابع، "ولذا كما ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق.. فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق
وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.
وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل
أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.