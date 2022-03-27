https://arabic.sputniknews.com/20220327/حركة-طالبان-تلزم-شركات-الطيران-بعدم-قبول-سفر-النساء-دون-مرافق-ذكر-1060521141.html

حركة طالبان تلزم شركات الطيران بعدم قبول سفر النساء دون مرافق ذكر

حركة طالبان تلزم شركات الطيران بعدم قبول سفر النساء دون مرافق ذكر

منعت حركة طالبان الأفغانية النساء من السفر عبر شركات الطيران، سواء كان السفر داخليا أو خارجيا، دون أن يكون معهن مرافق من الذكور (محرم). 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T11:56+0000

2022-03-27T11:56+0000

2022-03-27T11:56+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1050237977_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_97be9147f9a4056b1bbd3dd6a07f5ef9.jpg

وحسب تصريحات نقلتها "رويترز" عن مصدرين، اليوم الأحد، فإن حركة طالبان أبلغت شركات الطيران في أفغانستان أن النساء لا يمكنهن ركوب الرحلات الداخلية أو الدولية من دون مرافق ذكر.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تراجعت حركة طالبان عن التزامها السابق بفتح مدارس ثانوية للفتيات، وهو تحول صدم العديد من الأفغان وأثار تنديدات من وكالات إنسانية وحكومات أجنبية.وألغت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، اجتماعات كانت مقررة مع مسؤولي طالبان بشأن قضايا اقتصادية رئيسية بسبب قرارها يوم الأربعاء.وأضافوا أن النساء غير المصحوبات بذويهن اللائي حجزن تذاكر بالفعل سيسمح لهن بالسفر يومي الأحد والاثنين، وقالوا إن بعض النساء اللائي يحملن تذاكر تم إبعادهن في مطار كابول يوم السبت.وكان متحدث باسم إدارة طالبان قال، في وقت سابق، إن المرأة التي تسافر للخارج للدراسة يجب أن تكون برفقة قريب ذكر.وتقول طالبان إنها تغيرت منذ حكمها السابق من عام 1996 إلى عام 2001 الذي منعت فيه النساء من التعليم أو العمل أو مغادرة المنزل دون قريب ذكر، ووعدت الحركة التي سيطرت على الحكم مؤخرا بالسماح للمرأة بحقوقها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية.ولم يتضح ما إذا كانت القيود المفروضة على السفر الجوي ستسمح بأي استثناءات، في حالات الطوارئ أو للنساء اللائي ليس لديهن أقارب ذكور على قيد الحياة في البلاد، وما إذا كانت تنطبق على الأجانب أو النساء ذوات الجنسية المزدوجة.ولم يعترف المجتمع الدولي رسميًا حتى الآن بحكم طالبان، وأدى تطبيق العقوبات إلى شل القطاع المصرفي في البلاد، الأمر الذي أدى إلى جانب تمويل التنمية المنخفض إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصدر-لـسبوتنيك-طالبان-تعين-أول-امرأة-كمديرة-لأكبر-مستشفى-لأمراض-النساء--1057534456.html

https://arabic.sputniknews.com/20220125/تفاصيل-اليوم-الأخير-من-محادثات-طالبان-في-أوسلو-حقوق-النساء-مقابل-الأموال-المجمدة-1057137493.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم