https://arabic.sputniknews.com/20220327/لوبان-توافق-ماكرون-في-رفضه-لتصريحات-بايدن-عن-بوتين-وتشبهها-بصب-الزيت-على-النار-1060525468.html

لوبان توافق ماكرون في رفضه لتصريحات بايدن عن بوتين وتشبهها بصب الزيت على النار

لوبان توافق ماكرون في رفضه لتصريحات بايدن عن بوتين وتشبهها بصب الزيت على النار

عبرت مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان عن موافقتها على موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T13:00+0000

2022-03-27T13:00+0000

2022-03-27T13:00+0000

إيمانويل ماكرون

روسيا

جو بايدن

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وقالت مرشحة التجمع الوطني في سباق الإليزيه ماري لوبان، "لست دائمًا أسارع في إرضاء إيمانويل ماكرون، لكن حقيقة أن رئيس الجمهورية لا ينسجم مع هذا التصعيد في الكلام يبدو إيجابيًا بالنسبة لي"؛ حسب تصريحات نقلتها "رويترز".وأكدت لوبان أن حديث بايدن غير مقبول، قائلة: "من الواضح أن هذه الكلمات تصب الزيت على النار".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد رفض الأوصاف التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الحاجة إلى التهدئة مع روسيا لا تناسب اللغة التي استخدمها بايدن.وقال ماكرون: "لن أستخدم هذا النوع من الكلمات لأنني ما زلت أتحدث مع الرئيس بوتين"، مؤكدا: "نريد وقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا دون شن حرب ودون تصعيد، هذا هو الهدف".وقال "يجب أن نفعل ذلك بالوسائل الدبلوماسية للحصول أولا على وقف لإطلاق النار ثم الانسحاب الكامل للقوات، إذا أردنا أن نفعل ذلك فلا يجب أن يكون هناك تصعيد لا في الأقوال ولا في الأفعال".قبل 15 يومًا من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في 10 أبريل/ نيسان المقبل، أعطت استطلاعات الرأي ماري لوبان المركز الثاني، خلف الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.وكان بايدن قد صرح أثناء زيارته لبولندا أمس السبت، بأن فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة، ثم خفف البيت الأبيض من حدة تلك التعليقات الصادرة مؤكدا في بيان صحفي أن الرئيس الأمريكي لا يطلب تغيير النظام في روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/بايدن-يصف-بوتين-بالجزار-1060494602.html

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إيمانويل ماكرون, روسيا, جو بايدن