عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ45-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060995166.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-09T06:02+0000
2022-04-09T06:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_cea1707aeafcbbd212657730034b3d08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059495303_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ff946dd0b46f227b86bee3a2285be626.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, новый онлайн для белой редактуры
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ45 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:02 GMT 09.04.2022
تابعنا عبرTelegram
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:12 GMT 09.04.2022
لقاء فلاديمير بوتين وبيل كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بيل كلينتون: عرضت على بوتين ويلتسين انضمام روسيا إلى "الناتو"
04:47 GMT
06:04 GMT 09.04.2022
السفير الروسي لدى واشنطن: استفزازت الدول الغربية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وأمريكا
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن تصرفات الدول الغربية على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا خطيرة واستفزازية، ويمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات أنتونوف خلال مقابلة خاصة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال فيها إن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية، حيث تواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، وبالتالي إثارة المزيد من إراقة الدماء".
وشدد أنتونوف، قائلا: "نحذر من أن مثل هذه الأعمال خطيرة واستفزازية، لأنها موجهة ضد دولتنا"، مضيفًا أنها "قد تقود الولايات المتحدة وروسيا إلى طريق المواجهة العسكرية المباشرة".
وقال السفير الروسي إن "توريد الأسلحة والمعدات العسكرية من الغرب، بواسطة قوافل النقل عبر أراضي أوكرانيا هو هدف عسكري مشروع لقواتنا المسلحة".
05:53 GMT 09.04.2022
القوات الأوكرانية تجدد القصف على ياسينوفاتايا بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، عن إطلاق القوات الأوكرانية 3 قذائف مدفعية من عيار 122 ملم على بلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الممثلية في بيان لها عبر صفحة "تلغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية باتجاه بلدة ياسينوفاتايا. جرى إطلاق 3 قذائف من عيار 122 مليمترا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала