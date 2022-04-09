https://arabic.sputniknews.com/20220409/موسكو-الناتو-يستخدم-أوكرانيا-كذراع-ضد-روسيا-مجلس-القيادة-اليمني-يتعهد-بإنهاء-الحرب-1061013982.html

موسكو: الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا... مجلس القيادة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب

موسكو: الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا... مجلس القيادة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب

صرحت الخارجية الروسية أن الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا و يطيل أمد الصراع؛ رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب من خلال عملية سلام شاملة؛ والجيش... 09.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-09T14:41+0000

2022-04-09T14:41+0000

2022-04-09T14:41+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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موسكو: الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا .... مجلس الرئاسة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب... الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين موسكو: الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا .... مجلس الرئاسة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب... الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين

الخارجية الروسية تصرح أن الناتو يستخدم أوكرانيا كذراع ضد روسيا ويطيل أمد الصراعقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، عقب اجتماع لمجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، إن "الناتو يطيل أمد الصراع من خلال استمراره في تزويد أوكرانيا بالأسلحة".وأضافت أنه "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن حلف شمال الأطلسي، الذي يمتنع دخول الصراع، يقاتل في الواقع لفترة طويلة إلى جانب أوكرانيا ويحركها كذراع ضد روسيا".وأكدت أنه "لهذا السبب، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة".إلى ذلك، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن القوميين الأوكرانيين أعدوا استفزازًا من خلال تحضير مواد كيميائية في مستودعات بمصنع في مدينة أفدييفكا والتخطيط لتفجيرها عند اقتراب تشكيلات جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكد أن هناك دلائل كثيرة جدا على المشاركة المباشرة لبلدان حلف الناتو في الصراع في أوكرانيا.رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بإنهاء الحرب من خلال عملية سلام شاملةقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، إنه سينهي الحرب المستمرة منذ سبع سنوات من خلال عملية سلام، وذلك في أول خطاب له منذ أن فوض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سلطاته للمجلس الجديد هذا الأسبوع.وأضاف في خطاب نقله التلفزيون، إن "مجلس القيادة يعد الشعب بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، من خلال عملية سلام شامل تضمن للشعب اليمني كافة تطلعاته".وأوضح إن المجلس سيعمل على "معالجة التحديات في كل أنحاء اليمن دون تمييز ودون استثناء".من جهته، وصف محمد عبد السلام كبير المفاوضين في جماعة "أنصار الله" الخطوة بأنها مهزلة و"محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد".وأضاف أن هذا التكوين الجديد للمجلس الرئاسي يمكن من خلاله الاستنتاج بأن السعودية تريد أن تغادر الحرب في اليمن خاصةً بعد الخسائر التي تكبدتها من قبل حركة أنصار الله، ولكنها ستقوم بدعم اليمن عسكرياً واقتصاديا"، بحسب قوله.الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين شمالي الضفة وسط اشتباكات مع مسلحينقال الجيش الإسرائيلي، إنه اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة الغربية وتبادل إطلاق النار مع مسلحين، في تطور أعقب تعزيز قواته على خط التماس ردا على عدد من هجوم تل أبيب الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.وأضاف في بيان إن قواته نفذت نشاطا عسكريا في جنين، وأن قوات الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين خلال التوغل في المخيم قبل أن تنسحب في وقت لاحق، بحسب تقارير صحفية.وبيّنت أن القوات داهمت منزلا يعود لعائلة رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة، لكن وسائل إعلام عربية أكدت أنه لم يتم اعتقال أي من أفراد أسرة منفذ عملية تل أبيب.إلى ذلك قُتل أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي، إثر تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم.وأضاف أنه إذا جاءت إسرائيل وداهمت المخيم بالتأكيد سيحدث تصعيد واشتباكات ومواجهات كبيرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.يمكن متابعة المزيد من التفاصيل عبر عالم سبوتنيك

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