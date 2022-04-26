https://arabic.sputniknews.com/20220426/إطلاق-مراكز-داون-تاون-في-12-مدينة-سعودية-فوائد-اقتصادية-واستثمارية-ضخمة-1061645881.html

إطلاق مراكز "داون تاون" في 12 مدينة سعودية... فوائد اقتصادية واستثمارية ضخمة

إطلاق مراكز "داون تاون" في 12 مدينة سعودية... فوائد اقتصادية واستثمارية ضخمة

في خطوة يجدها المراقبون مهمة في تعزيز الاستثمار وزيادة حركة الاقتصاد، تعمل المملكة العربية السعودية على مشاريع جديدة تهتم بإنشاء مراكز وسط المدينة "داون تاون"... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T18:24+0000

2022-04-26T18:24+0000

2022-04-26T18:24+0000

العالم العربي

اقتصاد

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قالت مصادر سعودية مطلعة "للعربية"، إنه يتم العمل في هذه الأثناء على تجهيز المخططات والتحضير لتلك المشاريع التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.وتهدف مشاريع الـ"داون تاون" لتحريك البيئة التجارية في مدن السعودية، عبر توفير أنشطة متنوعة ومرافق خاصة للتدريب والتطوير في تلك المراكز، بناء على مكتسبات كل مدينة في المملكة، سواء في الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التراثية.فوائد اقتصادية وتجاريةاعتبر المستشار المالي والاقتصادي السعودي ماجد بن أحمد الصويغ، أن المملكة في مراحلها الأخيرة لإنشاء مراكز داون تاون في 12 مدينة سعودية، ضمن رؤيتها الاقتصادية 2030، وفي سبيل استهداف رفاهية المواطنين والمقيمين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه المدن ستكون تجارية وسكنية، وتستهدف تحريك البيئة التجارية والاقتصادية عبر توفير أنشطة متنوعة ومرافق خاصة من أجل التدريب والتطوير في عدة أنشطة سواء صناعية أو زراعية أو تراثية.ويرى الصويغ أن هذا بالتأكيد سينصب على الناتج المحلي وسيكون إضافة للاقتصاد عبر تعزيز العوائد والدخول غير النفطية، كإحدى مستهدفات رؤية 2030، ومن المتوقع أن يكون لهذه المدن دعما للدخل غير النفطي يصل إلى ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي.دعم الاستثماربدوره اعتبر الدكتور فواز كاسب العنزي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، أن هذه المشاريع التي تطلقها المملكة العربية السعودية تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 والتي ما زالت المملكة تسعى لتحقيقها في ظل المناخ القائم لإنجاح هذه الاستراتيجية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مشاريع الداون تاون هي مشاريع اقتصادية واستثمارية تشجع على تعزيز مراكز المدن والاهتمام في الجانب الاستثماري حتى ولو كانت على مستويات صغيرة، لكنها تنعكس على الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتشجع الأيدي العاملة على المستوى الشخصي والمستوى الجماعي.وأوضح العنزي أن مثل هذه المشاريع تساعد في القضاء على الجوع والفقر وتحقق نظام العدالة والمساواة بين الجنسين، وتنعكس على الجوانب الاقتصادية وتمتد لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ودعم الجانب الاقتصادي للمملكة وفرصة للمواطنين والسائحين للاستفادة والاستثمار، وتعزز مكانة المملكة التي تستفيد منها في جميع المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والتراثية.ويرى أن الجانب التراثي مهم جدا لبقاء هوية المملكة العربية السعودية وتعكس أيضا مكانة المملكة والعادات والتقاليد للأجال القادمة، وهي جزء من هوية المملكة.ورفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 7.6% في 2022، بزيادة 2.8% عن توقعاته في التقرير السابق خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022.

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العالم العربي, اقتصاد