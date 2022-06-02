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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1062980226.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:14+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:14 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 02.06.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:51 GMT 02.06.2022
منظمة الأغذية: لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا
قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.
وأضاف: "لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا على المدى القصير. إذا تحدثنا عن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب العالمي، فإنها تتجاوز 30%. صدرت روسيا 35 مليون طن في العام الماضي، وأوكرانيا صدرت حوالي 12 مليون طن. تعتمد أكثر من 50 دولة على الإمدادات من حوض البحر الأسود".
06:23 GMT 02.06.2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - بولنديون يعرضون على توصيل اللاجئين دون مقابل، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
السلطات البولندية تحذر اللاجئين الأوكرانيين "لا أموال مجانية بعد اليوم"
05:44 GMT
06:22 GMT 02.06.2022
سلطات دونيتسك: أطلقت القوات الأوكرانية 68 قذيفة على جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار، مما تسبب بقتل شخص واحد، وأصابة 17 آخرون.
06:20 GMT 02.06.2022
سلطات لوغانسك: قتل أكثر من 30 مدنيا وجرح 106 في جمهورية لوغانسك الشعبية نتيجة لأعمال القوات الأوكرانية في الفترة من 17 فبراير إلى 2 يونيو.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
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