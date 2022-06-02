تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

منظمة الأغذية: لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا

قال أوليغ كوبياكوف، مدير مكتب العلاقات مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "لا توجد دول في العالم يمكن أن تحل محل الإمدادات الغذائية من روسيا وأوكرانيا على المدى القصير. إذا تحدثنا عن الحصة التي تحتلها روسيا وأوكرانيا في سوق الحبوب العالمي، فإنها تتجاوز 30%. صدرت روسيا 35 مليون طن في العام الماضي، وأوكرانيا صدرت حوالي 12 مليون طن. تعتمد أكثر من 50 دولة على الإمدادات من حوض البحر الأسود".