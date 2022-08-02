https://arabic.sputniknews.com/20220802/فاتورة-التوترات-حول-تايوان-تراجعات-اقتصادية-أمريكية-بالجملة-1065905809.html

فاتورة التوترات حول تايوان.. تراجعات اقتصادية أمريكية بالجملة

فاتورة التوترات حول تايوان.. تراجعات اقتصادية أمريكية بالجملة

أدت التوترات الحالية التي صاحبت تقارير إعلامية حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إلى تراجعات اقتصادية أمريكية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T13:25+0000

2022-08-02T13:25+0000

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ووفقا لـ "سي إن بي سي" فقد تراجعت عائدات الديون الحكومية الأمريكية بسبب التكهنات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان وتوقعات المستثمرين ببيانات جديدة حول عدد الوظائف الجديدة في البلاد.وقالت: "في حوالي الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.5535% مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 2.8906% وسط التوترات المتزايدة في مضيق تايوان والتباطؤ المحتمل في الاقتصاد الأمريكي".وتحدثت كذلك وسائل إعلام أمريكية أنه في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش سيتم نشر البيانات الخاصة بعدد الوظائف الجديدة ومعدل الإيجارات وعدد أصحاب المنازل في الولايات المتحدة، مما قد يؤثر على سعر ديون الحكومة الأمريكية.ورصدت الوكالة أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، كما انخفض النفط الخام وسط قلق المستثمرين بشأن علامات تراجع التصنيع العالمي.وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI (.MIWD00000PUS) ، الذي يقيس الأسهم في 47 دولة، بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر Euro STOXX 600 (.STOXX) الواسع بنسبة 1%، مما أدى إلى تعميق الخسائر خلال التعاملات الصباحية، وأظهرت مقاييس العقود الآجلة أن أسهم وول ستريت تتجه للهبوط بنحو 0.8%.وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني من هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 1.6%، وذلك في تقدير أولي وضع الاقتصاد من الناحية الفنية في حالة ركود.وفي حين نقلت رويترز عن أحد المصادر توقعاته بأن تصل بيلوسي إلى تايبيه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فلم تؤكد وزارة الخارجية التايوانية ولا بيلوسي نفسها التقارير التي تتحدث عن زيارتها إلى تاييه.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزير-الخارجية-الصيني-عن-قضية-تايوان-بعض-السياسيين-الأميركيين-يلعبون-بالنار-علنا-1065896641.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/إعلام-مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-يقول-إن-إدارة-بايدن-ستدعم-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065853961.html

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