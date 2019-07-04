إيهاب لهيطة: مشاركة عمرو وردة في مباراة جنوب أفريقيا بيد أجيري

قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إن قرار مشاركة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، في مباراة جنوب أفريقيا، بيد المكسيكي خافيير أجيرى، مدرب المنتخب.

وقال لهيطة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس 4 يوليو / تموز": "عمرو وردة في فترة إيقافه كان يؤدى التدريبات مع المنتخب بشكل طبيعي لذا فهو جاهز بدنيا وفنيا بينما قرار ظهوره أمام منتخب جنوب أفريقيا سيكون طبقا لرؤية أجيري".

وتابع مدير المنتخب المصري: "تخطي الفراعنة لدور المجموعات أمر طبيعى، لكن البطولة ستبدأ فعليا بدءا من مواجهات دور الـ 16".

وعن حقيقة عقد جلسات مع نجوم منتخب مصر لمواجهة أزمة انتقادات على "وسائل التواصل الاجتماعي"، قال لهيطة: "أغلقنا هذا الملف ولم نعقد جلسات مع اللاعبين، وكل تركيزنا منصب على تخطى عقبة المنافس لمواصلة حلم حصد اللقب الثامن".

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا، السبت المقبل، في استاد القاهرة في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو / تموز الجاري.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف، ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق منتخب الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل في الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.