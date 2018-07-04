مقتل وإصابة العشرات من قوات التحالف في حرض الساحل الغربي لليمن

أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، قتل وجرح العشرات من قوات التحالف بقيادة السعودية بينهم قيادات خلال كسر عدد من محاولات التقدم باتجاه جبل النار في منطقة حرض.

وقال المصدر العسكري، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018، أن وحدة الإسناد المدفعي والصاروخي التابعة للجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات التحالف خلال عمليات الزحف.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH مصدر: المبعوث الأممي إلى اليمن يصف لقاءاته مع "الحوثيين" بالمثمرة

وأشار المصدر العسكري، إلى أن عمليات الزحف على جبل النار تزامنت مع غطاء جوي مكثف لطيران التحالف بمختلف الأنواع، حيث قام الطيران الحربي بدعم قواته بـ 14 غارة، في حين نفذت طائرات الأباتشي هجوما بـ12 صاروخا، ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم ميداني.

وأوضح المصدر العسكري، أن العمليات الهجومية الفاشلة التي قام بها التحالف انطلقت من شمال غرب جبل النار وشرقه ومن اتجاه وادي الدنايف.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيدا لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 مارس/آذار عام 2015 بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.